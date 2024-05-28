政府打擊濫用 刺激公屋富戶入市 4月居二成交急升逾倍 跑赢同期二手私樓｜樓市數據

4月居屋二手市場交投急升，跑赢同期二手私樓，隨著公屋資產申報期限將至，料將刺激居屋交投增加。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，房屋署4月2日向約25萬公屋租戶派發資產申報表，期限將於本月底屆滿，暫時收回總數的27%，並有約300戶主動交回單位。在政府嚴厲打擊濫用公屋下，相信不少公屋富戶因置業需要，將會轉為入市居屋單位。再者，3月中房委會向4,500名白居二2023成功申請者發出批准信，料第二市場買賣將顯著急增。估計2024年全年整體二手公營房屋(居屋、公屋、綠置居及夾屋)買賣合約登記(包括自由市場及第二市場)，有望達6,500宗水平，將為2015年近10年以來第三高，只低於2021年8,512宗及2023年6,831宗，而2024年整體公營房屋第二市場比例，有望企穩五成以上。