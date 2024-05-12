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地產
2024-05-12 17:05:45

政府推動盛事經濟 4月工商舖買賣宗數 按月增近五成 總金額少兩成

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佐敦THE AUSTIN PLACE一籃子商舖連一樓，上月以約1.49億元沽出，新買家為信興集團。

佐敦THE AUSTIN PLACE一籃子商舖連一樓，上月以約1.49億元沽出，新買家為信興集團。

政府積極推動盛事經濟，帶動本港商業氣氛回暖，4月份工商舖買賣宗數大致向上。據中原(工商舖)統計，4月市場錄得約303宗工商舖買賣成交，按月升近五成，買賣總金額則錄得約55.75億元，按月減少約21%。該行認為，以往復活節及清明節長假期效應，工商舖物業買賣會有所放緩，但今年4月份買賣表現明顯反彈，反映政府於該月舉行連串盛事奏效，成功帶動商業活動，刺激市場投資氣氛轉熾熱，加上工商舖物業成交價持續回落，吸引投資者趁低入市，料入市情況會持續遞增，料5月份工商舖買賣交投會穩中向上。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，該行資料顯示4月份市場共錄得約303宗工商舖買賣個案，總成交金額約55.75億元，對比3月份分別增加約49%及減少約21%，按年則分別減約6%及增約1%。適逢4月舉行的香港國際七人欖球賽事圓滿舉行，月内多個大型國際會議展覽更接連登場，帶來的經濟效益勝於預期，亦令月內工商舖買賣氣氛轉熾熱，令大量交易得以落實成交。

商舖反彈最明顯 成交量增逾六成

他續指，工商舖3個範疇中，以商舖表現反彈最為明顯，4月份錄得約68宗買賣成交，比上月大增約 66%，對比2023年同期有約15%增長；成交金額則錄得約16.49億元，按月跌約68%，但約扣除3月份愉景新城商場約40.2億元的大額成交，4月份成交金額按月則有約36%增幅。此外，月内亦出現多個商場項目易手，包括荃灣中心商場21114座基座舖位，面積約44,035方呎，由投資者黎永滔以約2億元沽出。另外，佐敦THE AUSTIN PLACE地下1,2,3,5號舖連一樓，面積約7,856方呎，亦以約1.49億元沽出，新買家為信興集團。

商廈買賣價量齊升

至於受市場高度關注的商廈，則呈價量齊升局面。潘志明指出，4月份共錄得約41宗商廈買賣成交，按月增約28%，成交金額亦錄得約14.98億元，按月增約39%。月内指標甲廈美國銀行中心更出現兩宗矚目成交，包括山東如意集團沽出23樓全層樓面，面積約13,880方呎，作價約2.5億元，較2018年時購入價貶值約64%；而德祥地產亦以約2.6億元沽出同廈30樓總部全層連4個車位，物業面積約13,880方呎，持貨20年，轉手帳面則賺近1.6億元，升值約1.5倍。

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指標甲廈美國銀行中心於4月份出現兩宗矚目成交，拉高該月整體成交金額，按月遞增近四成。

指標甲廈美國銀行中心於4月份出現兩宗矚目成交，拉高該月整體成交金額，按月遞增近四成。

料工商舖呈量升價跌局面

至於工廈方面，4月份共錄得約194宗工廈買賣成交，按月增約49%，成交金額則錄得約24.27億元，按月亦大增約兩倍；月内亦出現大宗成交，當中宏安地產將引入其士作為油塘工業大廈第4座重建項目的合作夥伴，作價約7.97億元。 潘志明認為，政府於過去3月尾及4月份積極舉辦盛事，對社會整體商業氛圍有正面推動作用，加上住宅撤辣的影響已慢慢被消化，市場逐漸回歸理性，而工商舖物業價格持續向下調整，亦開始吸引投資者趁低入市，相信未來市況會趨向量升價跌的局面。

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