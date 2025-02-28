救生艇審批延長 港人申永居逾一年未批添精神壓力

加拿大救生艇計劃自2021年推出，已有逾3年時間，近日有符合申請永居資格的港人，卻在提出申請後近1年仍未收到批出結果。有調查發現，加拿大移民部在「救生艇」永居身份審批的延誤，對不少人構成精神壓力。此外，有逾四成受訪者表示，或不肯定在加拿大長期定居。

撰文︰Wendy全球樓行 申請石沉大海 工簽將到期感徬徨 在2022年10月初透過Stream B打工移民加拿大多倫多的林先生表示，已在當地累積了足夠工作時數，並在去年年初入紙申請永居簽證，目前已等了近1年，雖然完成打指模及已提供良民證等文件，但至今仍石沉大海，沒有進一步消息。林先生開放式工簽將於今年10月到期，因此仍未有批出永居令他感到忐忑不安，並擔心是否可合法留在加拿大生活及工作。

他又指，審批時間非常緩慢並大大超出預期，更一度考慮改變計劃去英國或日本。 列人道體恤類別 與烏克蘭蘇丹共用額度 事實上，加拿大去年10月底已宣布未來3年會削減移民，據當地移民部(IRCC)資料顯示，今年接受移民的人數，由50萬人下降到39.5萬人。有移民顧問表示，香港「救生艇計劃」被分配到人道體恤類別，該類別最新公布的配額今年為1萬人，明年減至6,900人，2027年再減至4,300人，未來3年配額共有21,200個。 然而，不單香港的救生艇計劃，加拿大將烏克蘭戰爭及蘇丹內戰的移民計劃，亦列入人道體恤類別，競爭者眾，令到不少已符合申請永居資格的「救生艇計劃」港人，對永居批出時間更感到遙遙無期。

「救生艇計劃」的Stream B要求申請者在加拿大從事全職工作滿1年，或兼職工作滿1,560小時便符合資格提出永居申請。過去申請人由入紙申請永居資格，大概半年至9個月就可獲得結果，然而目前或延長至4年。 25萬宗難民申請 僅處理五分一 加拿大移民部長米勒(Marc Miller)去年曾表示，難民及庇護申請的平均處理時間為44個月。約25萬宗難民申請原定於去年9月底前審批，但僅處理了約五分之一，即約4.8萬宗。由於大量申請個案積壓未處理，港人的「救生艇」計劃亦無可避免地受波及。加拿大移民部高級總監麥克納米(James McNamee)表示，預計完成所有審批可能需要約4年時間。

業內人士表示，永久居民身份的申請審批時間過長，有部分港人在等候期間簽證即將過期，令居留身份存疑。他指，有港人在加拿大工作，但因為半年或1年後仍未有身份，可能要立刻停工。移民顧問又指，雖然移民政策瞬息萬變，但在官方批出申請結果前，申請的港人將保留維持身份(maintained status)，可繼續合法留在加拿大。 半數「救生艇」港人 或不長期定居 加拿大卑詩大學(UBC)的研究發現，加拿大移民部在「救生艇計劃」的永居身份審批的延誤，對不少人構成精神壓力。此外，有近半受訪者表示，他們肯定或可能不會在加拿大長期定居。

工作和居留成半數移加港人壓力來源 在各項壓力中，超過半數人表示工作問題和居留身份是主要壓力來源，比率較佔比財務(38%)和居住(32%)問題更高。研究指這些問題是互為關連的，例如審批「救生艇」永居身份進度放緩，可能會令這些人的就業受影響，問題可能因此惡化。 調查亦發現，約有51%受訪者表示會在加拿大長期定居，但有42%仍未肯定，另有7%表明不會。相對上一階段調查有超過80%受訪者表示渴望在加拿大定居，有明顯落差。