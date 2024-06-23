整體樓宇買賣兩個月累挫近五成 6月料按月跌近三成｜樓市數據

市場對減息預期降溫，加上銀行逐步收緊按揭，令整體樓市氣氛觀望，成交明顯減慢，買賣登記連跌兩個月，累跌近五成。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至6月19日，6月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄3,386宗，總值265.34億元，估計全月有5,200宗及395億元，將較5月的7,361宗及622.84億元，分別下跌29.4%及36.6%；料宗數及金額將自今年3月的5,013宗及373.71億元後，同為近3個月低位。

按半年方面，今年上半年整體買賣登記暫錄33,230宗及2,663.72億元，已超越2023年下半年的23,213宗及1,847.47億元，預計今年上半年登記達35,000宗及2,795億元，按半年將升約50.8%及51.3%，估計宗數將創2021年下半年後的兩年半新高。

上月發展商減慢推盤 一手交投降

一手私樓方面，截至6月19日，6月份一手暫錄742宗及81.9億元，預計全月約1,000宗及110億元，將較5月的1,955宗及281.9億元，分別大幅下跌48.8%及61.0%，料同為今年2月後近4個月低位。5月起發展商減慢推盤步伐，影響一手交投下降。

另外，今年上半年一手暫錄9,165宗及1,078.2億元，估計整個上半年約9,400宗及1,110億元，按半年將急升1.2倍及1.4倍，料將創2019年上半年及2021年下半年後的五年及兩年半新高，而上半年一手宗數暫時已達2023年全年10,682宗的85.8%。

6月份登記宗數暫時最高的新盤是元朗THE YOHO HUB C期THE YOHO HUB II，暫錄312宗及27.99億元；第二是將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，暫錄35宗及2.05億元；第三為佐敦高臨，暫錄21宗及2.02億元。