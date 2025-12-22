數碼港冬日SantaVerse《聖誕奇幻之旅@數碼港》 VR聖誕村打造沉浸式冬日體驗

今個冬日，數碼港將化身成為夢幻北歐聖誕國度，隆重呈獻年度大型冬日盛事——「SantaVerse《聖誕奇幻之旅@數碼港》」由即日起至2026年1月31日期間，數碼港商場將結合傳統聖誕元素與創新科技體驗，帶領大家走進一場充滿驚喜的聖誕奇幻之旅。 今年「SantaVerse《聖誕奇幻之旅@數碼港》」將帶來浪漫的聖誕打卡熱點，讓大家置身燈飾與 巨型聖誕樹之間，拍下溫馨節日時刻；創新科技的沉浸式聖誕體驗，於 VR 聖誕村與極光光影館中穿 越雪國，感受北歐冬夜的夢幻氛圍。 節日期間亦少不了聖誕市集，聚集逾四十個本地品牌及美食攤位；喜愛毛孩的朋友可與寵物同遊 「陸族萌寵奇幻日」，近距離接觸兔子、陸龜和多款爬蟲動物，了解牠們的習性與照護方式，探索異寵魅力；無論是與家人、朋友，還是毛孩同行，數碼港都為大家準備了一系列充滿創意與驚喜的 冬日體驗，讓大家放慢步調，感受冬日的温暖。

聖誕亮點綻放冬日繽紛驚喜，聖誕打卡熱點 — 冬日光影下的浪漫圖卷 數碼港商場多個室內外空間將換上璀璨節日新裝及閃爍燈飾，營造節日氛圍。由 The Podium 趣味充 氣裝置，到 Sky Corridor 夢幻吊燈掛飾，打造多個必到打卡熱點 。白晝充滿節日氣氛，入夜幻化成夢 幻燈海，為情侶、家庭與好友打造具聖誕氣氛的「冬日打卡熱點」。 「Santa Village VR 體驗館」將以虛擬實境重現聖誕老人村，帶大家穿越芬蘭，拜訪聖誕老人，展開奇幻之旅；另一邊廂 311 號舖的極光沉浸式光影館，《The Aurora 極光 絮語：沉浸之旅》則以極光為主題，藉由全景投影、音樂與特效構築多感官體驗，讓人仿如置身芬 蘭拉普蘭的冬夜，親歷極光綻放的浪漫瞬間。結合科技與藝術的節慶體驗，為今個冬季增添一抹夢幻光彩。

「極光聖誕市集」將於12 月25 至28 日節日期間登場，以北歐極光與聖誕老人村為靈感，營造浪漫 而閃爍的節日氛圍。市集雲集逾40 個本地品牌及創意手作人，精選節日禮品、飾品、手工藝及應節美饌，亦同步呈獻多款限定特色飲品及節慶體驗。場內提供逾20款調酒，包括以氈酒、冧酒、威士忌、伏特加、白酒及清酒等基酒特調的限定雞尾酒；訪客更可免費換領經典Whisky Lime Coke。此外，亦特別推出以蝶豆花與青檸調製、色澤柔和夢幻的 節日限定特調雞尾酒「極光幻想 Aurora Fantasia」，作為今次市集的特色特飲。今年市集亦首度引入 多款新啤酒品牌，包括蘭桂啤及多款加拿大精釀啤酒。

12 月 25 日至 28 日期間，商場更安排一系列互動體驗，包括兒童無酒精雞尾酒工作坊、兒童壽司工 作坊、臉部彩繪、薑餅人工作坊，以及由 GP Fitness 帶領的 「齊來運動！」健身體驗 與 Kids Fit 兒童 體能活動，讓家庭在柔和的節奏中度過充實而輕鬆的節日尾聲。整體活動以暖意與慢活氛圍貫穿， 為大家提供一處可以放慢腳步、悄然沉澱、並與親友共享冬日片刻的節慶角落。 數碼港將於1月3日舉行「陸族萌寵奇幻日」，以一場溫暖而輕鬆的萌寵體驗，陪伴毛孩與主人在 節日尾聲度過一段慢活時光。活動特設小動物互動體驗專區及兔子領養專區，訪客可近距離接觸兔 子、陸龜及多款爬蟲類動物，了解牠們的生活習性及飼養知識，探索異寵世界的魅力。同場亦設有 寵物市集及互動工作坊，為人寵共融注入恬靜的節日暖意。為大家帶來一處可安心停下、與毛孩共 享放鬆時光的冬日角落，在節日尾聲中陪伴大家度過愜意時光。