文曜三房逾1730萬成交 買家獲贈車位｜九龍城新盤

由建灝地產發展、現樓住宅項目九龍城「文曜」最新錄得三房成交，集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，單位為6樓C室，實用面積904方呎，屬三房兩套連儲物室間隔，以1,730.06萬元成交，呎價約19,138元，買家選用180天即供付款辦法入市，同時可享有「限時限量三房置業優惠」，獲贈價值約250萬元的指定車位一個。
買家屬專才家庭客，有見項目三房大宅廣逾900方呎，空間感十足，加上心儀優質校網，鍾情項目位處41傳統名校網，並可快速前往區內多間知名學府，方便子女上學；而發展商近期更推出「限時限量三房置業優惠」贈送車位，非常吸引，終拍板入市自用。
「限時限量三房置業優惠」延長至4月底
鄭智荣指，項目推售迄今沽出佔逾五成半單位，總成交金額逾5.6億元，而「限時限量三房置業優惠」推出後，三房大宅亦連錄成交，鑑於目前尚有部分單位仍在洽談當中，有見及此，集團決定延長該置業優惠，由即日起至4月30日期間購買指定三房單位的首5位買家可獲贈項目指定車位一個，每個車位價值約250萬元，先到先得，送完即止，料不少意向人士將會把握是次置業良機，有信心項目將會短期內錄得更多成交。
「文曜」提供92伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積介乎379 至 2,183方呎。