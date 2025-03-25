文曜三房逾1730萬成交 買家獲贈車位｜九龍城新盤

由建灝地產發展、現樓住宅項目九龍城「文曜」最新錄得三房成交，集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，單位為6樓C室，實用面積904方呎，屬三房兩套連儲物室間隔，以1,730.06萬元成交，呎價約19,138元，買家選用180天即供付款辦法入市，同時可享有「限時限量三房置業優惠」，獲贈價值約250萬元的指定車位一個。

買家屬專才家庭客，有見項目三房大宅廣逾900方呎，空間感十足，加上心儀優質校網，鍾情項目位處41傳統名校網，並可快速前往區內多間知名學府，方便子女上學；而發展商近期更推出「限時限量三房置業優惠」贈送車位，非常吸引，終拍板入市自用。