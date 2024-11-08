文曜加推12伙兩房 折實價1172萬起｜九龍城新盤

文曜加推B單位兩房共12伙，折實價由1,172.77萬元起，折實呎價由18,043元起。

由建灝地產發展、現樓住宅項目九龍城「文曜」短短十日錄得3成交，建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目最後一個兩房一套梗廚連儲物室間隔A單位成交，集團決定加推B單位兩房共12伙，折實價由1,172.77萬元起，折實呎價由18,043元起。

鄭智荣指，全新加推的B單位兩房定價由1,563.7萬元至1,682.8萬元，發展商亦提供多種付款辦法，客人可選取90天或360天成交期，方便更靈活調動資金，同時又可以選取印花稅津貼優惠，最高適用折扣為25%，以最高適用折扣25%計算，該批單位折實售價由1,172.77萬元至1,262.1萬元，折實呎價由18,043元至19,417元。