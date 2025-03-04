文曜加推24伙 折實價728萬起 首5名三房買家可獲贈車位｜九龍城新盤

新盤氣氛向好，發展商加速推盤。由建灝地產發展、現樓住宅項目九龍城「文曜」今日(4日)加推24伙，包括8伙三房，13伙兩房，3伙一房，折實價727.8萬萬元起，折實呎價17,900元起，折實平均呎價19,768元。

集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，是次屬原價加推，定價考慮樓層及景觀，價單定價由970.4萬至2,799.6萬元，呎價23,867元至30,969元，扣除最高折扣25%及27%後，折實價由727.8萬至2,043.7萬元，折實呎價17,900元至22,607元。

鄭智荣續指，項目三房特推出限時優惠，即日起至本月31日，首5名三房買家可獲贈指定車位一個，每個價值約250萬元。三房單位包括C室，屬項目最大標準單位，項目最新開放26樓C室連傢俬示範單位供參觀，實用面積904方呎，三房兩套連儲物室間隔，以大地色系為主調，客飯廳長6.7米，闊3.5米，連接露台及設摺疊式趟門。