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地產
2025-03-04 15:51:19

文曜加推24伙 折實價728萬起 首5名三房買家可獲贈車位｜九龍城新盤

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文曜加推24伙 折實價728萬起 首5名三房買家可獲贈車位｜九龍城新盤

最新開放26樓C室連傢俬示範單位供參觀，實用面積904方呎。

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新盤氣氛向好，發展商加速推盤。由建灝地產發展、現樓住宅項目九龍城「文曜」今日(4)加推24伙，包括8伙三房，13伙兩房，3伙一房，折實價727.8萬萬元起，折實呎價17,900元起，折實平均呎價19,768元。

集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，是次屬原價加推，定價考慮樓層及景觀，價單定價由970.4萬至2,799.6萬元，呎價23,867元至30,969元，扣除最高折扣25%27%後，折實價由727.8萬至2,043.7萬元，折實呎價17,900元至22,607元。

鄭智荣續指，項目三房特推出限時優惠，即日起至31日，首5名三房買家可獲贈指定車位一個，每個價值約250萬元。三房單位包括C室，屬項目最大標準單位，項目最新開放26C室連傢俬示範單位供參觀，實用面積904方呎，三房兩套連儲物室間隔，以大地色系為主調，客飯廳長6.7米，闊3.5米，連接露台及設摺疊式趟門。

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本地投資者睇中校網優勢 擲1174萬入市文曜兩房｜新盤成交

「文曜」共提供92個住宅單位，單位間隔涵蓋 一房至四房。(資料圖片)

全盤累沽50伙 套現逾5.3

鄭智荣稱，「文曜」全盤累沽50伙，套現逾5.3億元，佔可推售單位約七成。最高成交單位為29A室，實用面積1,046方呎，三房一套連三儲物室，成交價2,350萬元，呎價22,467元，均創項目新高。

談及市況，他指，《財政預算案》100元印花稅等措施幫助市民置業，細價樓承接力足夠，息口見頂回落，仍有下調空間，令樓市大眾市場向好，今年樓價料持平至錄5%升幅；豪宅更加睇高一線，尤其供應較少的港島南區及九龍塘等，今年豪宅樓價看升5%10%

「文曜」共提供92個住宅單位，單位間隔涵蓋一房至四房，實用面積由379至2,183方呎。

即睇九龍城文曜最新資訊 (House730)

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