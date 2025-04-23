文曜夥中原及利嘉閣推「五．一黃金周置業禮遇」 總值高達94萬｜九龍城新盤

由建灝地產發展、現樓住宅項目九龍城「文曜」最新夥拍中原地產及利嘉閣地產推出「五．一黃金周置業禮遇」，由即日起至5月31日期間，經中原地產選購項目一至三房單位可獲高級傢俬禮遇；而經利嘉閣地產選購項目的一至三房單位，則可享智能家電禮遇。 買家如選購項目的三房單位，可獲價值188,000元置業禮遇，而選購項目兩房及一房單位，則可分別獲價值128,000元及78,000元的置業禮遇。每家代理行送出的禮遇名額各5名，最高總值可達94萬元，先到先得。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，「文曜」集多項優勢於一身，位於享譽冠絕群倫的41傳統名校網，項目自早前新價單發布及推出「限時限量三房置業優惠」贈送車位以來，不少意向家庭攜同子女親臨參觀，對項目地理位置、單位間隔，以及前臨低密度住宅區開揚景觀表示心動。隨著「五一黃金周」將至，集團決定夥拍中原地產及利嘉閣地產代理行推出「五．一黃金周置業禮遇」，每家代理行送出的禮遇非常吸引；加上「限時限量三房置業優惠」亦尚餘少量名額，相信有意購入項目三房單位的買家將把握機會入市，盡享置業雙重優惠。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，預算案後樓市重現小陽春，物業印花稅的門檻由300萬元或以下放寬至400萬元或以下，即時重啟換樓鏈，令樓市交投持續升溫，加上市場普遍對美國聯儲局減息的預期升溫，進一步刺激換樓活動加快，料置業需求持續向升。「文曜」位處中九龍核心地段，擁41名校網，可即買即住，一直深得投資收租客及家長客歡心，亦是專才家庭的熱選。隨著20.3萬名人才攜家帶眷來港落戶，住房需求顯著上升。這些家庭通常尋求靠近名校的地區，以便子女能夠接受更好的教育。

事實上，3月份私人住宅市場暫錄得1,097宗姓名為普通話拼音的買家入市個案，按月增加近八成，創4個月新高。為迎接「五一黃金周」來臨，公司為「文曜」的一手買家準備全新的置業優惠，讓買家在佳節置業後，與家人選購傢俬，裝飾新家。 利嘉閣地產九龍區董事徐志華稱，「文曜」地理位置優越，位處九龍塘傳統41名校網區，多間著名中小學及國際學校可供選擇；毗鄰港鐵宋皇臺站，往返金鐘、中環CBD及新界都非常便利，完美打造15分鐘舒適生活圈。受惠九龍城百億重建規劃，區內將迎來不一樣的新面貌；加上區內有國際級新地標啟德體育園，未來升值潛力看高一線。