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地產
2023-11-02 17:15:47

文曜夥利嘉閣推置業優惠 送智能家電禮券總值8.8萬元｜新盤優惠

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文曜夥利嘉閣推置業優惠 送智能家電禮券總值8.8萬元｜新盤優惠

利嘉閣地產總裁廖偉強(中)宣布為「文曜」買家送上全新置業優惠，右二為建灝投資及銷售部董事鄭智榮。

由建灝地產發展、現樓住宅項目九龍城「文曜」推出以來市場反應理想，尤其在《施政報告》的「減辣」措施公布後，更火速錄得成交，反映項目備受買家追捧。利嘉閣地產為配合發展商的銷售部署，特別為該盤買家推出全新置業優惠。由即日起至本月15日期間，首4名經該行購入「文曜」一手單位買家，即可獲贈22,000元的智能家電禮券，優惠總值88,000元。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，「文曜」位處九龍塘傳統41名校網區，位置優越，城中著名中小學及多間國際學校，均坐落於項目附近。項目面積及間隔多元化，涵蓋一房至四房不等，所有單位都屬梗廚設計，適合一眾年輕及中產品味家庭客，加上毗鄰港鐵宋皇臺站，穿梭新界東、西及中環CBD一帶都甚為方便，交通網絡四通八達。配合近年啟德的急速發展，未來升值潛力無限。

廖偉強：息口已趨穩定樓市交投勢將回穩

廖偉強稱，《施政報告》為樓市「減辣」，同時推出多項振興經濟的舉措，加上美國接連兩度維持利率不變，息口已趨穩定，樓市交投勢將回穩，並逐步轉旺，買家宜把握現時低位回升的契機，盡早入市。

「文曜」以現樓形式登場，屬單幢住宅大樓，提供92伙，實用面積3792,183方呎，戶型包括一房至四房，當中兩房佔48伙，一房提供22伙，三房涉21伙，四房僅1伙；全數單位採獨立廚房(梗廚)設計。

 

 

即睇九龍城文曜最新資訊 (House730)

 

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