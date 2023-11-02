文曜夥利嘉閣推置業優惠 送智能家電禮券總值8.8萬元｜新盤優惠

由建灝地產發展、現樓住宅項目九龍城「文曜」推出以來市場反應理想，尤其在《施政報告》的「減辣」措施公布後，更火速錄得成交，反映項目備受買家追捧。利嘉閣地產為配合發展商的銷售部署，特別為該盤買家推出全新置業優惠。由即日起至本月15日期間，首4名經該行購入「文曜」一手單位買家，即可獲贈22,000元的智能家電禮券，優惠總值88,000元。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，「文曜」位處九龍塘傳統41名校網區，位置優越，城中著名中小學及多間國際學校，均坐落於項目附近。項目面積及間隔多元化，涵蓋一房至四房不等，所有單位都屬梗廚設計，適合一眾年輕及中產品味家庭客，加上毗鄰港鐵宋皇臺站，穿梭新界東、西及中環CBD一帶都甚為方便，交通網絡四通八達。配合近年啟德的急速發展，未來升值潛力無限。