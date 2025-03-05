文曜示範單位｜904呎現樓三房採大地色系主調 外望開揚市景(多圖有片)｜九龍城新盤

由建灝地產發展、現樓住宅項目九龍城新盤「文曜」最新開放26樓C室連傢俬示範單位供參觀，實用面積904方呎，三房兩套連儲物室間隔。 全屋採用簡約雅致的設計，以大地色系為主調，配合木質材飾的傢俱以及優質 木地板等，不但美觀耐用，同時又充分帶出優逸生活的氛圍。大門特別安裝韓 國Samsung電子門鎖，住戶可以手機應用程式開啟及遙距收取進出通知，增 加安全性，盡顯細心。大廳長形開則，特長客飯廳長約6.7米，闊約3.5米，極具豪華大宅氣派。 飯廳擺放了長方型圓角六人餐桌，配合簡單的吊燈及牆身裝飾，一室清雅；客廳則擺放了一組米色三座位沙發配襯同色系地毯、木紋圓形茶几、電視櫃以及餐邊 櫃，仍有不少走動空間，客廳連接露台及設摺疊式趟門，不但可把開揚九龍塘景觀帶入室內，又可遠眺港九都會繁華景致，同時亦可提升室內採光度。 ⇊ 文曜 示範單位｜ 26 樓 C 室⇊

一間睡房可享海景 寢區則設有三個睡房，房間設計寬敞，主人套房長約3.7米，闊約2.8米，擺放雙人大床後仍可三邊落床，一旁設有時尚簡約的梳妝檯，主人房同時更設大型窗戶，可盡享九龍塘一帶景致，以及遠眺港九兩岸風景。主人套廁配備浴缸，體驗倍添尊貴。而另外兩間睡房面積亦見寬敞，空間實用，可靈活放置睡床、衣櫃及書枱，當中一個套房更可享海景，視野開揚。 另外，單位附設其中一個空間連接洗手間，同時亦設有通道通向廚房，方便家傭日常工作。廚房採用梗廚設計，內設特長L形工作檯面，並特設大窗，住戶可一邊煮食，一邊享受天然風及窗外風景。隨樓附送一系列法國著名品牌De Dietrich家電，包括嵌入式單頭及雙頭煤氣煮食爐、電磁爐、蒸焗爐、雪櫃、抽油煙機及洗衣乾衣機等。 浴室採用多種石材，潔具採用德國Duravit和百年品牌Hansgrohe，為住戶提供星級的沐浴體驗。單位不但面積寬裕，且享有完善配套，全方位滿足升級換樓家庭的需要。項目三房特推出限時優惠，周二(4日)起至本月31日，首5名三房買家可獲贈指定車位一個，每個價值約250萬元。