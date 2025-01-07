料下周首輪銷售 GRAND SEASONS 首批一房最平451萬

踏入2025年後一手市場出現多盤齊推局面，其中會德豐地產與港鐵(066)合作的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」周一(6日)突擊公布首張價單共138伙，扣除最高折扣12%後，一房折實入場價451.7萬元，整批單位折實呎價由13,989元起。發展商稱，是次屬原價加推，預計最快下周進行首輪銷售。 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，首張價單涵蓋今期首度提供的三房一套加工作間連洗手間戶型，涉及9伙，另包括41伙一房、86伙兩房及2伙平台特色單位。首張價單提供5個付款辦法，分別為120天、180天、270天、360天現金優惠付款計劃，以及建築期付款計劃。扣除最高折扣12%後，單位折實價451.7萬至1,153.2萬元，折實呎價13,989至18,545元。入場單位1B座為9樓E室一房，實用面積322方呎，折實價451.7萬元，折實呎價約14,025元。

皇都提早招標計劃 首推三、四房戶 新世界發展(017)旗下北角皇都戲院項目住宅「皇都」亦加快推盤步伐。新世界營業及市務(特別項目)部總經理何家欣表示，項目上周末起首度開放展銷廳及示範單位，只供貴賓VIP預約參觀，所有預約全滿，參觀數目更較原定預約額超過3倍。有見市場反應熱烈，故考慮將原定於農曆年前推出招標計劃提早，首批推出單位為VICTORIA ZONE(27樓及以上)三房及四房單位，僅涉24伙，實用面積834至1,522方呎，大部分享維港海景，最快本周公布銷售安排。