料兩個月內完成交易 長實斥24億進軍德國投資護老房屋

長江實業集團(1113)近年積極在海外物色項目投資，當中包括英國護理房屋項目。最新更進軍德國，於去年10月透過附屬公司Civitas Investment Management斥資3億歐元(約24億港元)收購主要位於柏林及漢堡共26個護老房屋項目，涉及約3,000個床位，料未來一至兩個月完成交易。
長實執行委員會委員、財務委員會委員兼特別項目總監趙汝成稱，投資德國護老房屋項目其中吸引之處是當地政府堅定支持養老服務，相關費用由政府「包底」，令投資者面對的風險降低，而且當地政府對護老服務的監管相對嚴格。此外當地市場需求龐大，但護老房屋建築成本高昂，令相關供應有限。
趙汝成續指，歐盟市場比英國大約6倍，故集團希望今次先以德國的交易作為平台，「做熟個市場」後再去發展其他新市場，強調會以信貸評級較高的歐盟國家為首要考慮，又透露有物色奧地利、瑞典、愛爾蘭及西班牙等地方。完成交易後，集團整個護理房屋組合資產將增至超過20億英鎊。
料帶來低雙位數內部回報率(IRR)
是次交易集團不會負責營運，只是作為業主持有物業收租，Civitas與德國最大護理公司The Alloheim Group簽訂長年期租約，租金會根據每年通脹增加，以確保集團有穩定收入回報。他續稱，集團會全額支付3億歐元，將會與德國當地銀行進行融資，而德國護老房屋項目料帶來低雙位數的內部回報率(IRR)。
趙汝成認為，現時香港物業發展難以達致雙位數字的IRR，本港地產發展一般開發期為5年，以邊際利潤30%計算，未計及利息、企業營運成本等，平均每年回報率為6%。不過物業發展投資額高昂，利息環境、建築成本、市場需求等存在不確定性，投資風險龐大。
被問及是次投資會否設有期限出售，趙汝成指集團投資的項目IRR有雙位數一般會長線持有，當然若遇到合適價錢會考慮出售，又指是次收購的護老房屋可改變作為住宅，毋須額外申請。他補充，長實海外業務表現不俗，集團中期業績逾50%溢利貢獻來自香港與內地以外業務。