料月內推｜3新盤搶飲兔年頭啖湯

農曆新年過後，發展商展開推盤攻勢。據統計，3個新盤有機會月內開售，爭做兔年「頭炮」，涉2,201伙。包括新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期；嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣1」；以及會德豐藍田KOKO HILLS發展項目第3A期KOKO ROSSO。

新地副董事總經理雷霆稱，NOVO LAND第2B期由兩座住宅大樓組成，處於整個發展項目單邊位置，提供729伙，戶型涵蓋一房至四房，當中一房及兩房佔近九成。項目已獲批預售樓花同意書，將於未來兩周上載售樓說明書、開放示範單位及公布首張價單，最快月底開賣。

新地代理總經理陳漢麟稱，單位定價會參考項目第1期單位造價及今期的自身優勢，NOVO LAND第1A期及1B期銷去年7月底開售，一個月內已沽出逾1,538伙；而第2A期有望短期內獲批預售，有機會緊接2B期推出。

至於提供1,017伙的啟德海灣1，嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，標準單位戶型涵蓋一房至三房，當中兩房單位佔約六成。項目設於北角嘉華國際中心的展覽廳及示範單位亦已準備就緒，提供5個示範單位，有機會於月內推售，定價將參考同區新盤。