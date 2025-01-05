新一年開局 樓市氣氛偏淡 中原十大屋苑周末錄5宗成交 短期內難顯著增加｜樓市走勢

中原地產十大屋苑本周末錄得5宗成交，按周表現持平，創去年6月下旬以來的最低水平，零成交屋苑有6個，僅得太古城、美孚新邨、黃埔花園及嘉湖山莊錄得成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一年開局市場未有利好消息，加上不少市民長假期未回港，整體樓市氣氛偏淡，一、二手成交淡靜。現時買家多持觀望態度，等待美國特朗普新政府上場及月底議息結果，預計短期內交投難顯著增加，樓市仍需更多利好消息來提振。

太古城 1 月暫錄 4 宗成交 港島區方面，3大指標屋苑在本周末只有太古城錄得成交。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，踏入新一年，太古城已錄得4宗買賣成交，最新一宗成交於本周末錄得，單位為美菊閣(39座)高層C室，實用面積897方呎，屬三房連套房間隔，叫價1,400萬元，現減價42萬元以1,358萬元沽出，折合實用呎價15,139元。原業主於2016年8月以1,410萬元購入單位，持貨8年多，現帳面蝕52萬元或3.7%。 海怡半島本月未「開齋」 另外，中原地產西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，由於不少市民趁節日長假外遊，2025年首個周末，海怡半島市況尚未完全回復正常，睇樓活動仍然清淡，本周末未有錄得成交，一月至今仍未「開齋」。

節日連連 美國議息 窒礙二手交投 九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本周末錄得1宗成交，為12期6座低層D室，實用面積797方呎，屬套三房連儲物房間隔，開價900萬元，降價100萬元以800萬元沽出，平均實用呎價10,038元。至於將軍澳區，中原地產將軍澳蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，新都城本周末未有錄得成交，聖誕新年長假過後，本月底又會迎來農曆新年，節日氣氛持續，而美國聯儲局亦將於本月底議息，部分買家選擇等待議息結果公布再作打算，加上區內有新盤甫入新一年便搶閘登場，料短期內市場焦點及購買力將落於新盤，難免窒礙二手交投。 新界區方面，中原地產東涌藍天海岸分行副分區營業經理曹嘉華表示，1月屬傳統淡月，近日東涌區睇樓及交投氣氛較為平靜，映灣園暫錄得1宗成交，屬元旦日成交，隨後暫未有新成交。