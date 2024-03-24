新一批白居二出動 天水圍、屯門居屋即錄成交｜二手居屋市況

白居二斥 320 萬入市天水圍天富苑兩房

新一期「白居二」出爐，有中籤者一收到購買證後即入市，祥益地產高級分行經理謝利官表示，該名白居二中籤買家，早前已四出睇樓，並鎖定天水圍居屋天富苑一伙兩房單位，於上周取得房委會發出的批准信後，便以約320萬元購入天富苑一伙實用面積506方呎的兩房戶，平均實用呎價6,326元，料為今年首宗「白居二」入市個案。