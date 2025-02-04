新世界主力推4盤 皇都周內開價 搶飲蛇年頭啖湯

何家欣(右)稱，「皇都」將設一房及兩房示範單位予公眾參觀。

新年伊始，各大發展商陸續公布蛇年推盤大計。其中新世界發展(017)將會主力推售4個項目，合共涉約2,100伙。其中提供375伙的北角「皇都」部署周內公布首張價單，涉及最少78伙，涵蓋一房至兩房，並同步開放示範單位及展覽廳予公眾參觀；而黃竹坑站港島南岸第5期項目提供約800伙，有望於上半年登場。

新世界發展管理層及營業及市務(特別項目)部總監何家欣指，九龍城衙前塱道項目涉約120伙，料最快下半年推出市場。至於去年開賣的啟德跑道區「柏蔚森」系列，有786伙將於今年分階段發售。

她透露，「皇都」將設一房及兩房示範單位，實用面積分別為351及509方呎；而項目迄今標售13伙維港珍藏大宅，套現逾5億元。

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