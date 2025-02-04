新世界主力推4盤 皇都周內開價 搶飲蛇年頭啖湯

新年伊始，各大發展商陸續公布蛇年推盤大計。其中新世界發展(017)將會主力推售4個項目，合共涉約2,100伙。其中提供375伙的北角「皇都」部署周內公布首張價單，涉及最少78伙，涵蓋一房至兩房，並同步開放示範單位及展覽廳予公眾參觀；而黃竹坑站港島南岸第5期項目提供約800伙，有望於上半年登場。
新世界發展管理層及營業及市務(特別項目)部總監何家欣指，九龍城衙前塱道項目涉約120伙，料最快下半年推出市場。至於去年開賣的啟德跑道區「柏蔚森」系列，有786伙將於今年分階段發售。
她透露，「皇都」將設一房及兩房示範單位，實用面積分別為351及509方呎；而項目迄今標售13伙維港珍藏大宅，套現逾5億元。
恒地(二)部九龍城南角道打頭炮
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝說，其部門於蛇年計劃推售6個項目，涉逾3,700伙。當中九龍城南角道項目打頭炮，料首季推出，提供逾300伙。至於市建局土瓜灣庇利街/榮光街發展項目及大角咀萬安街項目擬下半年推出，共涉逾1,300伙，主打中小型單位。灣仔活道項目及山頂盧吉道超級洋房，提供逾150伙。另啟德海灣半島Park Peninsula的承豐道18號合作項目亦有望年內推出。
華懋擬推5盤涉720伙
華懋集團銷售總監封海倫稱，集團於蛇年擬推售何文田「瑜一」、西貢「WHITESAND COVE」、大埔滘住宅項目、薄扶林「VICTORIA COAST」，以及西半山「大學閣」，5盤共涉約720伙。重頭戲是首季以現樓登場的「瑜一．天海」，本月展開交樓程序，預計農曆新年後展開新一輪銷售部署；而「WHITESAND COVE」最快月內開放現樓示範單位供預約參觀。