新世界九龍塘玫瑰街豪宅動工　CEO黃少媚：繼續加快物業發展

新世界(港交所：017)旗下位於九龍塘玫瑰街的低密度豪宅項目近日舉行動工儀式。該項目總樓面面積約11.7萬平方呎，提供逾110伙單位，主打3房及4房特色大戶，並配備地庫停車場。新世界執行董事兼行政總裁黃少媚表示，集團未來將繼續加快物業發展步伐，以回應市場對優質住宅的持續需求。

項目坐落於傳統豪宅地段玫瑰街23至34號，地理位置優越，交通網絡完善，周邊更鄰近大型購物商場，兼具繁華與寧靜的優勢。此外，區內國際學校及知名大學等教育機構林立，進一步提升了項目的吸引力。新世界相信，此次動工的項目將能滿足市場對高品質生活的追求。

黃少媚指出，新世界目前專注於地產本業，並積極推進各項物業發展計劃，採取貨如輪轉的銷售策略，早前推出的柏蔚森及皇都等新盤項目均取得驕人的銷售佳績。她指集團未來會繼續加快物業發展，回應市場對優質物業的需求。

此次動工儀式由新世界多位高層共同主持，除黃少媚外，還有新世界執行董事兼物業發展主管薛南海(見圖左四)、執行董事兼首席財務總監劉富强(見圖右三)、執行董事兼企業服務主管趙慧嫻(見圖左三)，以及項目管理部項目管理主管陳志偉等(見圖左二)。這體現了新世界對該項目的高度重視及對未來發展的堅定信心。