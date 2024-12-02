新世界北角皇都戲院項目命名「皇都」 提供388伙 最快明年初推售｜新盤登場

港島區住宅迎來新供應，新世界發展(017)旗下北角皇都戲院項目住宅部分今日(2日)正式命名為「皇都」(STATE PAVILA)，提供388伙，新世界發展營業及市務(特別項目)部總經理何家欣表示，項目售樓說明書及示範單位進入最後準備階段，最快明年初推出。 何家欣指，受惠樓市全面撤辣及豪宅物業納入投資移民條件，豪宅成交宗數明顯被帶動。今年首10個月3,000萬元以上豪宅成交宗數為上年同期的1.5倍，其中港島區更達兩倍。「皇都」作為港島核心大型規劃，兼擁有不可替代獨有價值的珍藏豪宅，預計將同樣受惠，並掀起熱潮，近期港島及北角大型項目成交呎價將成為參考指標之一。

三房及四房傾向招標發售 新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理陳冬陽稱，「皇都」將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的國際級文化保育大型綜合項目，打造成區內新地標。項目戶型涵蓋一房至四房，一房及兩房單位料受投資客及小家庭買家追捧，而三房及四房大宅享有維港海景，傾向以招標形式發售；預計落成日期為2026年12月。

新世界發展營業及市務(特別項目部)助理總經理楊境豪指，項目由國際級精英建築團隊及知名設計大師精心打造，早於前期發展階段已周詳策劃，探研將皇都戲院的獨特拋物線型桁架（俗稱「飛拱」）天台融入設計當中，注入這具歷史建築活化元素，突顯皇都戲院無與倫比的建築特色。