新世界活化工廈Artisan Hub全數租出  呎租23元創近期區內新高

位於六合街9號的活化工廈項目Artisan Hub，近月一個中層全層樓面獲香港國際米蘭青訓學院承租，面積約5,564平方呎。另外，大廈9樓，面積約5,564平方呎，亦獲紅盒迷你倉承租。該公司辦公室原租用沙田工廈，是次承租Artisan Hub作集團辦公室及「升級」用途。

隨著沙中綫通車，加上啟德體育園即將落成，「啟德效應」帶動九龍東核心商業區租務市場，新世界發展於區內的活化工廈項目Artisan Hub已全數租出，呎租高達23元，創區內同類項目的近期新高。

同區Artisan Lab出租率達75%

Artisan Hub樓高11層，總樓面面積約64,434平方呎。因應市況及市場需求，物業主打半零售及商業用途，其中零售樓面租戶以餐廳及優閒興趣班為主，比例佔60%，包括主題餐廳「HABO室內釣蝦場」、24小時健身室「SNAP FITNESS」及著名空手道精英運動員李振豪成立的「Be Smove Karate Fitness」。營銷、媒體和廣告行業則佔 22%。至於同區去年6月落成的全新工廈項目Artisan Lab，亦深受市場歡迎，出租率達75%，預計今年年底可以全數出租。項目樓高22層，總建築面積逾12萬平方呎。