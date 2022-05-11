新世界荔枝角道888號項目落成 累售樓面面積75%

由新世界發展打造、位於九龍西新核心商業區內的首個大型「甲廈商圈」正逐步落成，其中長沙灣荔枝角道888號項目已正式完工，金融、保險、大專機構及知名企業將率先進駐。

累售樓面面積75%

在城市活化政策及基建配套下，九龍西正逐步成為本港新核心商業區。新世界發展在2017年投得區內3幅優質商業用地，包括長沙灣荔枝角道888號項目、瓊林街項目及永康街項目，開創區內首個全新大型「甲廈商圈」，總可建樓面面積接近200萬平方呎，總投資額逾200億元。長沙灣荔枝角道888號今日取得滿意紙，屬區內首個全新落成的頂級甲廈，已累售出樓面面積約75%，其中金融、保險及大專機構約佔一半，包括南洋商業銀行、上市科技公司栢能集團及香港大學專業進修學院等知名機構。

瓊林街永康街項目分別2023及2024年落成

項目由巴馬丹拿集團(P&T Architects)精心設計，樓高28層，外型呈流線形及設有大型落地玻璃，寫字樓樓面面積約58萬平方呎，提供241個私人及70個公眾停車位，並設有大型綠化平台花園等設施。項目亦榮獲綠建環評之暫定金級認證、 WELL建築標準之鉑金級預認證及LEED領先能源與環境設計之金級預認證，屬區內罕有。至於「甲廈商圈」內的瓊林街及永康街項目，將分別於2023年及2024年落成，以滿足市場對區內全新甲廈的殷切需求。