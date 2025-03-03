新世界部署年內推售杭州甲廈「FRONT TOWER壹山」 市值約10億人幣

新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚表示，杭州憑藉新興產業及創新科技發展，推動經濟高品質發展，將打造成為全國領先、國際一流的人工智能產業創新發展樞紐。「新世界．城市藝術中心」位處杭州擁江發展城市門戶的望江新城，距離西湖2.5公里，錢塘江僅1.5公里，亦是杭港高端服務業示範區的核心地段，將成為杭州核心地標項目。

6 月起陸續交付 預計今年底落成啟用

「新世界．城市藝術中心」商用物業共分三期發展，並邀請到普立茲克建築獎得主坂茂(Shigeru Ban)及英國皇家建築師協會銀獎得主奧勒．舍人(Ole Scheeren)等眾多國際知名設計單位聯合打造。項目第一期商用物業即將於今年6月起陸續交付，預計今年底落成啟用，將成為區內商用物業的新地標，其中「FRONT TOWER壹山」是整個項目唯一可供出售的甲級寫字樓部分，地理位置卓越，並擁有成熟的配套，每層樓面面積介乎1.6萬至3.8萬方呎，總可售樓面面積約28萬方呎，計劃於今年內推售，滿足市場對優質寫字樓的需求。至於項目第二期寫字樓、酒店及購物中心最近已完成平頂。