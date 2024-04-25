新世界長沙灣83永康街現樓推售18伙 入場價721萬(多圖)｜商廈市況

「83永康街」以現樓形式推售18伙，位於6樓，建築面積介乎548至1,626方呎，訂價介乎721萬至2,267萬元，呎價由1.2萬至1.4萬元。(鍾式明攝)

新世界發展(017)長沙灣甲廈「83永康街」今日(25日)以現樓形式推售，首批涉及18伙，均位於6樓，建築面積介乎548至1,626方呎，訂價由721萬至2,267萬元，呎價由1.2萬至1.4萬元。

新世界資產及房地產組合管理總經理林浩文表示，「83永康街」屬集團區內最後一個分拆出售的甲廈項目，率先推出低層單位發售，以「商圈啟動價」定價，參考集團同區「南商金融創新中心」同類單位，將視乎市況及銷情考慮加推。

林浩文指，項目目前已接獲約100個查詢，當中三至四成為國內用家，亦獲大手客洽購，預計項目租金回報達3厘及以上。「83永康街」位於長沙灣，樓高28層，其中5樓或以上屬寫字樓部分，全層面積介乎18,946至19,216方呎。項目設有逾8,600方呎零售空間及約1.7萬方呎雙園林花園，並提供1個示範單位，設於10樓B1室，建築面積1,326方呎。