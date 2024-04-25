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地產
2024-04-25 16:18:55

新世界長沙灣83永康街現樓推售18伙 入場價721萬(多圖)｜商廈市況

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新世界長沙灣83永康街現樓推售18伙 入場價721萬｜商廈市況

「83永康街」以現樓形式推售18伙，位於6樓，建築面積介乎548至1,626方呎，訂價介乎721萬至2,267萬元，呎價由1.2萬至1.4萬元。(鍾式明攝)

新世界發展(017)長沙灣甲廈「83永康街」今日(25)以現樓形式推售，首批涉及18伙，均位於6樓，建築面積介乎5481,626方呎，訂價由721萬至2,267萬元，呎價由1.2萬至1.4萬元。

新世界資產及房地產組合管理總經理林浩文表示，「83永康街」屬集團區內最後一個分拆出售的甲廈項目，率先推出低層單位發售，以「商圈啟動價」定價，參考集團同區「南商金融創新中心」同類單位，將視乎市況及銷情考慮加推。

林浩文指，項目目前已接獲約100個查詢，當中三至四成為國內用家，亦獲大手客洽購，預計項目租金回報達3厘及以上。「83永康街」位於長沙灣，樓高28層，其中5樓或以上屬寫字樓部分，全層面積介乎18,94619,216方呎。項目設有逾8,600方呎零售空間及約1.7萬方呎雙園林花園，並提供1個示範單位，設於10B1室，建築面積1,326方呎。

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中原工商鋪設項目銷售專門店

另外，中原地產(工商舖)成為首間進駐項目的地產代理，設有「83永康街」銷售專門店，今日正式開幕。中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，「83永康街」間隔靈活，適合中小企業發展。長沙灣商廈需求穩定，今年長沙灣商廈錄得9宗買賣，當中首季佔5宗，成交金額錄得約4.44億元，較去年第四季約1.13億元高出約3倍，而涉及樓面面積則約32,975方呎，較去年第4季的約9,572方呎高出逾兩倍。踏入第二季初，長沙灣暫錄得4宗買賣成交，涉及金額近1億元，平均呎價達15,909元，為連績兩季錄得升幅，更為自2023年第一季後新高。

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潘志明續稱，長沙灣商廈租務表現亦見不俗，資料顯示，今年度長沙灣暫錄得42宗租務成交，單是第一季已錄得33宗成交，較去年同季度的22宗高出約50%，而涉及樓面面横約6.7萬方呎，較去年第一季同期相若，租金表現則見平穩，呎租維持在24元水平。

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