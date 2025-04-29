新世界：內地首季住宅銷售額增逾52% 吸金逾21億人幣

新世界表示，集團充分把握樓市回暖時機，在多項利好樓市政策公布後，迅速加大各樓盤銷售力度，推動今年首季業績顯著提升。今年首季住宅合約銷售逾21億元人民幣(約22.3億港元)，按年升逾52%，表現優於整體市場，反映集團高品質發展策略取得顯著成效。 以位於廣州白鵝潭CBD的新世界．天馥為例，項目憑藉其優越交通地段及完善生活配套，自2024年10月樓市新政實施以來，截至今年3月，項目四房單位銷售樓面及單位數量均位列荔灣區第一。該項目於今年3月份加推多款戶型單位，其中約1,377方呎江景單位及約1,054方呎園景四房單位均全數售罄。

至於瀋陽，瀋陽悅景新世界今年3月迄今實現合約銷售額約3.04億元人民幣，銷情位列和平區私人住宅市場第一，在整個瀋陽市則排名第二。集團今年4月乘勢以現樓加推面積約1,722至2,045方呎單位；鞍山新世界．鉑鑄|悅璽於今年第一季榮膺鞍山別墅銷售冠軍，項目現時推售面積約1,830至 2,045方呎低密度別墅。

K11 ECOAST 正按計劃有序投入營運 內地投資物業方面，K11在中國內地的首個旗艦項目K11 ECOAST正按計劃有序投入營運，當中文化零售部分已在本月28日起分階段試業營運，首階段聚焦文化及娛樂體驗，包括以文化、運動、親子遊樂為主題的各類型品牌。K11 ECOAST海濱文化藝術區位於深圳市南山區太子灣，由集團及招商局蛇口工業區控股股份有限公司共同開發，總建築面積逾240萬方呎，除了文化零售，還包含多功能藝術空間K11 HACC、辦公空間 K11 ATELIER及海濱長廊Promenade，構建為粵港澳大灣區全新文藝地標。