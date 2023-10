通關後首個中秋節及「十一黃金周」長假期,新世界發展(017)旗下K11集團尖沙咀K11 MUSEA及K11 Art Mall表現強勁,人流比去年同期急升超過70%,再創開業以來歷史新高;同時,整體銷售同比亦增長超過40%。

K11 MUSEA在長假期間舉辦多場文化藝術活動,吸引大量市民及旅客到訪,包括與星光大道合辦之全港首個尖沙咀文化海濱市集「星光夜市Night Market by The Sea」,以及中國新進女藝術家王子平的個人展覽《愛痕與無盡冒險》(Traces of Love and Timeless Adventure)等。本年度Digital Art Fair下周起將於K11 MUSEA舉行,為該展覽首次在九龍區舉行。

K11集團預料零售市道將持續暢旺,估計年終前顧客的消費意欲及消費金額將進一步上升,將持續升級商戶組合,迎接節日消費旺季。