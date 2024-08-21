新低價成交主導樓市 元朗淪重災區 業主11年前入市都蝕走｜二手市況

二手樓價反覆下行，部分正在放盤的業主為求盡快沽貨套現，願意提供較大減價空間；另一邊廂部分買家希望「執平貨」趁勢大膽還價，市場頻現低價成交。據本報統計，元朗區本月最少有6個屋苑樓價出現「時光倒流價」成交，造價或呎價創近年新低；有業主即使11年前入市，帳面仍要虧損離場。

【譽 88 兩房 472 萬沽 呎價失萬關】

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，譽88第2座低層G室，實用面積約518方呎，兩房間隔，以472萬元沽出，創屋苑兩房單位造價8年新低；呎價更跌穿1萬元大關，每方呎僅9,112元。原業主於2013年以487萬元買入單位，持貨約11年，現轉售帳面損失15萬元，物業期內貶值約3.1%。