新低價成交主導樓市 元朗淪重災區 業主11年前入市都蝕走｜二手市況

二手樓價反覆下行，部分正在放盤的業主為求盡快沽貨套現，願意提供較大減價空間；另一邊廂部分買家希望「執平貨」趁勢大膽還價，市場頻現低價成交。據本報統計，元朗區本月最少有6個屋苑樓價出現「時光倒流價」成交，造價或呎價創近年新低；有業主即使11年前入市，帳面仍要虧損離場。
【譽88兩房472萬沽 呎價失萬關】
中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，譽88第2座低層G室，實用面積約518方呎，兩房間隔，以472萬元沽出，創屋苑兩房單位造價8年新低；呎價更跌穿1萬元大關，每方呎僅9,112元。原業主於2013年以487萬元買入單位，持貨約11年，現轉售帳面損失15萬元，物業期內貶值約3.1%。
【尚悅兩房造價創8年新低】
王勤學指，尚悅2座低層E室，實用面積約355方呎，兩房間隔。原叫價370萬元，最後減價13.2萬元或約3.6%，至356.8萬元沽出，造價創屋苑8年新低，呎價約10,051元。原業主於2017年以420萬元買入單位，持貨約7年，現易手帳面虧損63.2萬元，物業期內蒸發約15%。
【同益大廈低層戶243萬易手】
王勤學又指，同益大廈低層E室，實用面積約318方呎。原叫價265萬元，最後減價22萬元或約8.3%，以243萬元易手，呎價約7,642元，創該廈2012年2月以來、逾12年新低。據悉，原業主於1996年以80萬元買入單位，現由遺產承辦人沽出，單位28年間升值163萬元或約2倍。
【朗晴居三房套跌穿6球沽】
此外，朗晴居1座低層H室，實用面積約739方呎，三房套房間隔。原叫價615萬元，減價20萬元或約3.3%後，以595萬元易主，造價創屋苑同類單位8年新低，呎價約8,051元。
【蝶翠峰兩房劈價1球賣出】
王勤學說，蝶翠峰12座低層C室，實用面積約501方呎，兩房間隔。去年12月放盤，叫價498萬元，放盤迄今超過8個月一直未能沽出，業主心態薄弱，最近不斷加大減價力度，最終累劈100萬元或約20.1%，以398萬元售出，造價創屋苑8年新低，呎價約7,944元。原業主於2017年以465.8萬元買入單位，持貨約7年，是次轉售帳面損失67.8萬元，物業期內貶值約14.6%。
【新元朗中心兩房回到2016年水平】
王勤學表示，新元朗中心4座低層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，向南。原開價495萬元，議價後減價27萬元或約5.5%，以468萬元沽出，呎價約10,043元，創屋苑兩房單位近8年新低，回到2016年水平。不過原業主早於1994年以135.6萬元買入單位，持貨長達30年，帳面獲利332.4萬元，物業期內升值近2.5倍。