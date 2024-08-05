新元朗中心單日錄2宗兩房成交 一新低、一蝕讓｜二手市況

雖然市場普遍預期美國下月減息機會高，整體二手交投有所增加，惟不少買家觀望態度依舊。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，儘管聯儲局下月減息呼聲甚高，但買家入市態度仍然審慎觀望，近日不少業主加大減價幅度，即使是減價盤，仍乏承接。在剛過去的周末及日，元朗區錄得7宗二手買賣成交，表現一般，全區本月暫時只錄得8宗。