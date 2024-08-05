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地產
2024-08-05 14:26:34

新元朗中心單日錄2宗兩房成交 一新低、一蝕讓｜二手市況

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新元朗中心單日錄2宗兩房買賣成交，一伙造價創新低，另一伙蝕讓沽出。

新元朗中心單日錄2宗兩房買賣成交，一伙造價創新低，另一伙蝕讓沽出。

雖然市場普遍預期美國下月減息機會高，整體二手交投有所增加，惟不少買家觀望態度依舊。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，儘管聯儲局下月減息呼聲甚高，但買家入市態度仍然審慎觀望，近日不少業主加大減價幅度，即使是減價盤，仍乏承接。在剛過去的周末及日，元朗區錄得7宗二手買賣成交，表現一般，全區本月暫時只錄得8宗。

長情業主沽兩房賺逾3 創近8年新低

王勤學指出，新元朗中心近日單日錄2宗成交，均屬兩房單位，包括4座低層G室，實用面積466方呎，座向南方，原本開價495萬元，議價後以468萬元沽出，平均實用呎價10,043元，創屋苑兩房單位近8年新低，回到2016年水平。而原業主於1994年以135.6萬元買入單位，持貨長達30年，現帳面獲利332.4萬元或升值2.5倍。

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同日兩房蝕47萬沽 5年跌7%

另外，屋苑同日亦錄2座高層D室兩房戶易手，單位實用面積485方呎，擁有開揚景觀及企理裝修。王勤學稱，單位最新以630萬元沽出，實用平均呎價12,990元。據悉，原業主於20193月以677萬元買入物業，持貨5年，是次轉手帳面蝕47萬元，期內單位貶值7%
即睇元朗新元朗中心放盤 (House730)