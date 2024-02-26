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地產
2024-02-26 18:45:00

新光中心一房開揚戶 全屋多新淨訂製傢具｜有樓睇

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大廳間隔方正見使，裝修柔和討好。

大廳間隔方正見使，裝修柔和討好。

位於黃大仙龍翔道、距離港鐵站僅約3分鐘步程的新光中心，由2座物業組成，屬新鴻基旗下屋苑，單是交通便利和名牌發商出品這兩大賣點，已是市區「上車」的好選擇。現時屋苑有一伙低層雅裝改則一房戶放盤，全屋附帶簇新討好的實用裝修，房大廳大的間隔十分適合單身或兩口子居住，加上屋苑附近的民生商店及食肆齊住，日常出入及生活均非常便捷。

低層望內園 開揚光猛

新光中心的單位面積介乎382419方呎，上述推介的放盤單位為2座低層B室，實用面積382方呎，採一房一廳設計，叫價523萬元，平均實用呎價13,691元。單位採一大房開則間隔，睡房設有訂製的組合櫃及地台，大大增加儲物空間，加上附帶少量傢俬，款式簡約討好，而且保養得宜，仍十分新淨，新買家可節省不少裝修及添置傢俬的費用。單位座向北方，雖然屬低層戶，但面向內園，與鄰近大廈亦有一定距離，故全屋景觀開揚，兼且採光度頗高，感覺舒適。

大廳呈長方形，實用又易擺位。 睡房空間寬敞，設有置頂大衣櫃和地台，十分實用。 睡房設有不少訂製儲物櫃，收納空間充足。 睡房裝修及傢俬齊全，基本上可即買即住。 深灰色的浴室裝修，保養新淨兼容易打理。 廚房面積頗闊落，擺放洗衣機後仍有不少活動空間。 黃大仙上車盤新光中心，交通和生活配套均完善。(資料圖片)

放盤單位資料

物業名稱：新光中心
地址：黃大仙龍翔道120
發展商：新鴻基
樓齡：38
放盤單位：2座低層B (物業編號：81940)
叫價：523萬元
實用面積：382方呎 / @13,691
建築面積：502方呎 / @10,418
間隔：一房一廳
單位相關資料：https://bit.ly/3wnamTq
查詢電話：5162 5948 (世紀21富山(香港)地產 連小姐)

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