新光中心一房開揚戶 全屋多新淨訂製傢具｜有樓睇

位於黃大仙龍翔道、距離港鐵站僅約3分鐘步程的新光中心，由2座物業組成，屬新鴻基旗下屋苑，單是交通便利和名牌發商出品這兩大賣點，已是市區「上車」的好選擇。現時屋苑有一伙低層雅裝改則一房戶放盤，全屋附帶簇新討好的實用裝修，房大廳大的間隔十分適合單身或兩口子居住，加上屋苑附近的民生商店及食肆齊住，日常出入及生活均非常便捷。

低層望內園 開揚光猛

新光中心的單位面積介乎382至419方呎，上述推介的放盤單位為2座低層B室，實用面積382方呎，採一房一廳設計，叫價523萬元，平均實用呎價13,691元。單位採一大房開則間隔，睡房設有訂製的組合櫃及地台，大大增加儲物空間，加上附帶少量傢俬，款式簡約討好，而且保養得宜，仍十分新淨，新買家可節省不少裝修及添置傢俬的費用。單位座向北方，雖然屬低層戶，但面向內園，與鄰近大廈亦有一定距離，故全屋景觀開揚，兼且採光度頗高，感覺舒適。