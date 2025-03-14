新印花稅變細價樓業主逃生門 長沙灣一房7年甩身勁輸31%｜二手市況

受惠《財政預算案》將100元印花稅適用的物業價值上限由以前300萬元提高至400萬元，樓市氣氛改善，近期細價樓物業交投明顯增加，部分業主把握機會沽貨，選擇止蝕套現。 利嘉閣地產高級聯席董事林海鈞表示，長沙灣一帶單幢盤錄得兩宗造價400萬元內均需蝕讓離場，包括傲凱低層B室，實用面積約282方呎，一房間隔，最新以398萬元沽出，呎價約14,113元。 據悉，原業主於2018年以581.4萬元買入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧損183.4萬元，單位期內大幅貶值31.5%。

深水埗 AVA 61 開放式戶 265 萬沽 利嘉閣地產西九龍宇晴軒分行高級聯席董事陳炳南表示，深水埗AVA 61中低層D室，實用面積約150方呎，開放式間隔，外望街景。 陳炳南透露，新買家早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，見上述放盤即相約代理睇樓。客人認為單位間隔符合個人實際需要，叫價合理，加上屋苑樓下日常起居配套一應俱全，決定向業主洽購，並以265萬元成交，呎價約17,667元。 據悉，原業主在2020年以約325萬元買入單位，持貨約5年，現轉售帳面損失60萬元，單位期內跌價約18.5%。

元朗映御一房 9 年蝕逾 56 萬 利嘉閣地產元朗-朗屏8號A組分行助理分區經理吳紫旭指，元朗映御1座極高層M室，實用面積約398方呎，採一房連開放式廚房間隔，外望開揚景觀。 吳紫旭續指，新買家經利嘉閣真盤源平台覓得上述放盤。客人認為屋苑保養簇新，單位間隔合用，家電配套齊備，決定以396萬元承接，呎價約9,950元。據悉，原業主在2016年以約452.6萬元一手買入單位，持貨約9年，現轉售帳面蝕56.6萬元或約12.5%。 大圍薈蕎開放式 8 年樓價插水 46% 中原地產大圍圍方分行高級分行經理邱皓文表示，大圍薈蕎1翼中層D6室，實用面積約254方呎，開放式間隔。原開價約345萬元，日前議價後以280萬元沽出，呎價約11,024元，累減65萬元或約18.8%成交。