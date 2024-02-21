新商場來了！新地元朗YOHO MIX及YOHO PLUS登場 與YOHO MALL合組120萬呎大型零售版圖

新界西北迎來新商場！新鴻基地產(016)周三(21日)宣布，旗下元朗全新商場項目正式命名為「YOHO MIX元點」及「YOHO PLUS加點」。「YOHO MIX元點」將於今年第二季落成，貫穿YOHO MALL I 形點I和YOHO MALL II 形點II，連同由交通廣場翻新重組的YOHO PLUS加點，合組成總零售面積達120萬方呎的大型零售版圖，升級打造YOHO品牌都會圈。
YOHO系商場將雲集超過410間商戶
YOHO系商場將雲集逾410間商戶，各以獨有定位及地標式設施，聚焦不同客群，勢成新界西及北部最大的零售據點，發展成未來北部都會區的地標項目。
新地代理租務部副總經理(租務)黃佩玲表示，YOHO品牌發展多年，結集住宅及零售部分。當中旗艦商場YOHO MALL形點一直打造新界西及北部消費商圈據點為發展策略，鮮明的定位和形象重塑區內面貌，緊貼配合區內成熟的市場發展及需求。她稱，全新商場項目正式命名為「YOHO MIX元點」，將貫徹品牌理念，並進一步帶動社區連結，更提倡回歸自然及激發地區文創特色，打造元朗成為傲踞新界西及北部、未來北部都會區內最大的購物消閒地標，迎合年輕一群的消閒生活互動體驗。
黃佩玲稱，翻新項目「YOHO PLUS加點」，其中文名字「加」是指併入YOHO版圖，推動地區文創特色與新生代創意基地之融合，凝聚YOHO快樂社區。三個商場項目合組成面積達約120萬方呎的零售消閒版圖，全面加強協同效應，進一步迎合市場對高質素及個性化的消閒購物體驗的渴求。