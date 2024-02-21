新商場來了！新地元朗YOHO MIX及YOHO PLUS登場 與YOHO MALL合組120萬呎大型零售版圖

新界西北迎來新商場！新鴻基地產(016)周三(21日)宣布，旗下元朗全新商場項目正式命名為「YOHO MIX元點」及「YOHO PLUS加點」。「YOHO MIX元點」將於今年第二季落成，貫穿YOHO MALL I 形點I和YOHO MALL II 形點II，連同由交通廣場翻新重組的YOHO PLUS加點，合組成總零售面積達120萬方呎的大型零售版圖，升級打造YOHO品牌都會圈。

YOHO 系商場將雲集超過 410 間商戶

YOHO系商場將雲集逾410間商戶，各以獨有定位及地標式設施，聚焦不同客群，勢成新界西及北部最大的零售據點，發展成未來北部都會區的地標項目。