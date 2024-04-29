新地元朗YOHO MIX元點及YOHO PLUS加點6月初開幕 料人流增15%｜商場動態

新鴻基地產(016)旗下元朗全新商場「YOHO MIX元點」及「YOHO PLUS加點」敲定今年6月1日(星期六)開幕，新地代理租務部副總經理(租務)黃佩玲表示，連同旗艦商場「YOHO MALL形點」，3個商場所組成的YOHO品牌都會圈總零售面積由110萬方呎增至120萬方呎，商戶總數亦多約三成，至逾430間，車位數目亦由約1,500個增至2,300個。

黃佩玲指，「YOHO MIX元點」樓面面積近11萬方呎，提供逾70間商店，主打特色食店和音樂藝術廣場，現已確定引進駐商戶包括日本燒肉店YAKINIKU KAKURA、台灣湊湊火鍋、舒芙蕾pancake Fufuland、BFF Burger、德國糖果店 Bears & Friends等。至於「YOHO PLUS加點」以為新生代建構全面的教育空間，商場樓面面積近4萬方呎，提供逾40間商店。現已獲多個教育中心品牌落實進駐，包括Little Prince ART、狀學堂及啓蒙教育，另引駐美客中心D. Skin Solutions Center、輕食店餃里及幸谷駅。