新地元朗YOHO MIX元點及YOHO PLUS加點6月初開幕 料人流增15%｜商場動態

新鴻基地產(016)旗下元朗全新商場「YOHO MIX元點」及「YOHO PLUS加點」敲定今年6月1日(星期六)開幕，新地代理租務部副總經理(租務)黃佩玲表示，連同旗艦商場「YOHO MALL形點」，3個商場所組成的YOHO品牌都會圈總零售面積由110萬方呎增至120萬方呎，商戶總數亦多約三成，至逾430間，車位數目亦由約1,500個增至2,300個。
黃佩玲指，「YOHO MIX元點」樓面面積近11萬方呎，提供逾70間商店，主打特色食店和音樂藝術廣場，現已確定引進駐商戶包括日本燒肉店YAKINIKU KAKURA、台灣湊湊火鍋、舒芙蕾pancake Fufuland、BFF Burger、德國糖果店 Bears & Friends等。至於「YOHO PLUS加點」以為新生代建構全面的教育空間，商場樓面面積近4萬方呎，提供逾40間商店。現已獲多個教育中心品牌落實進駐，包括Little Prince ART、狀學堂及啓蒙教育，另引駐美客中心D. Skin Solutions Center、輕食店餃里及幸谷駅。
出租率已近八成半
黃佩玲指，受惠於全新項目及北部都會區的協同效應，YOHO MALL年內成功引入近60個新品牌，而新項目「YOHO MIX元點」及「YOHO PLUS加點」出租率已近八成半，整個YOHO系列商場出租率達九成半，呎租介乎約50元至200元。她預計，整個YOHO品牌都會圈全面投入服務後，假日及平日單日人流有約15%增長，將達18萬及16萬人次；每月車流量則升約25%，衝逾12萬架次。
推近600萬元開幕月消費禮賞
新地代理租務部副總經理(推廣)陳潔儀稱，集團斥資2,000萬元於YOHO系列商場打造逾18萬方呎的綠化空間及8大主題多元化的共享設施，而「YOHO MIX元點「的全新設施「戶外廣場」、「光影長廊」及「棒棒糖公園」亦同步於6月1日開放使用。為迎接「YOHO MIX元點」及「YOHO PLUS加點」開幕，於6月起至暑期打造一連串活動供市民參與，由藝術玩樂、科技配套、消費禮賞等，當中包括近600萬元的開幕月消費禮賞。
陳潔儀續稱，YOHO系列商場合共提供約2,300個車位，車場已配備多項數碼智能泊車設備，當中包括即時預覽泊車位數目、免觸式泊車無縫進出車場、以手機程式自助換領商場泊車優惠及電動車特快充電等。