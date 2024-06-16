新地十五商場大推優惠賀父親節 周末營業額及人流料按年微升

為把握父親節周末(15及16日)消費，新鴻基地產(016)旗下15大商場以抵買、好玩為客人製造到訪誘因，如於父親節前夕舉行感謝祭購物日，以指定消費換領購買超筍價潮物又或以指定消費快閃換果酒、精選茶葉等；另備親子觀星團、周末音樂表演等，令旗下商場在父親節周末成功吸客，預計人流及生意可按年錄得微升。

新地執行董事馮秀炎表示，節日性消費對零售屬重要支持，去年同期父親節已按年升兩成，今年人流按年已見微升，屬不俗的勢頭。父親節慶祝向來以對餐飲、家電及衣履行業有較大支持，故這周末最見人流。為捕捉父親節消費，各區商場均大出奇謀，如大埔超級城有親子觀星團、手工啤試飲；而apm亦針對毛族父親，推出寵物專屬的優惠送免費泊車、超市禮券等，又加推以慈善捐款換領甜蜜綿花糖，為節日慶祝更添意義。