新地廣州南站ICC．峻鑾全新座首推10伙在港發售 入場價318萬人幣｜大灣區置業

樓市利好政策陸續出台，為廣州樓市注入強勁動力。由新鴻基地產(016)旗下低密度住宅項目「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」(峻鑾) 乘勢分階段推出全新D1棟共109伙單位，首張價單精選10伙單位優先在港推售，入場價由約人民幣318萬元起。

新地華南區銷售及營銷部副總經理朱頴怡表示，全新D1棟涉109伙，涵蓋三房一套至四房雙套戶型，單位配全屋裝修，港人買家收樓後即可拎包入住。至於在港推售單位包括三房一套和四房一套戶型，建築面積介乎約95至約122方米，折實均價約人民幣37,388元，三房一套單位入場價由約人民幣318萬元起，四房一套單位入場價由約人民幣499萬元起。另外，樓王皇牌四房雙套大單位，設有雙陽台，可飽覽内園林景觀和南站CBD商圈，建築面積約162方米，會以招標形式發售。