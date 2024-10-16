新地廣州南站ICC．峻鑾全新座首推10伙在港發售 入場價318萬人幣｜大灣區置業

樓市利好政策陸續出台，為廣州樓市注入強勁動力。由新鴻基地產(016)旗下低密度住宅項目「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」(峻鑾) 乘勢分階段推出全新D1棟共109伙單位，首張價單精選10伙單位優先在港推售，入場價由約人民幣318萬元起。
新地華南區銷售及營銷部副總經理朱頴怡表示，全新D1棟涉109伙，涵蓋三房一套至四房雙套戶型，單位配全屋裝修，港人買家收樓後即可拎包入住。至於在港推售單位包括三房一套和四房一套戶型，建築面積介乎約95至約122方米，折實均價約人民幣37,388元，三房一套單位入場價由約人民幣318萬元起，四房一套單位入場價由約人民幣499萬元起。另外，樓王皇牌四房雙套大單位，設有雙陽台，可飽覽内園林景觀和南站CBD商圈，建築面積約162方米，會以招標形式發售。
朱頴怡續指，十一國慶黃金周「峻鑾」營銷中心參觀人士絡繹不絕，除本地客戶外，當中有不少來自香港及其他城市，到訪激增3倍。項目明年2月底首批住宅開始交樓。
新地華南區銷售及營銷部銷售總監徐秀清表示，「峻鑾」D區鄰近面積約3,000方米的住客尊屬會所，提供共享辦公空間、50米度假式泳池、中西宴會廳、茶室、健身房、瑜伽室、KTV等功能空間。項目自來港銷售以來，反應非常熱烈，去年B區精選單位一推出即已火速售罄，故有信心是次加推單位將掀起搶購熱潮。