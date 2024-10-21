新地廣州南站ICC．峻鑾加推10伙在港發售 最平321萬人幣｜大灣區置業

廣州南站ICC．峻鑾趁勢加推第2張價單，涉及D1棟10伙單位在港推售，入場價人民幣321萬元起。

央行宣布貸款市場報價利率年內第三次下調，降低房貸按揭負擔，刺激更多買家入市。由新鴻基地產(016)旗下低密度住宅項目「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」(峻鑾)自上周公布分階段推出全新座109伙後，首張價單10伙單位於周內火速沽清，項目趁勢加推第2張價單，涉及D1棟10伙單位在港推售，入場價人民幣321萬元(約港幣350萬元)起。

新地華南區銷售及營銷部銷售總監徐秀清表示，新價單涵蓋中高層三房⼀套至四房一套戶型，建築面積介乎約95至約123方米(約1,023⾄1,324方呎)，加價3%，折實均價約人民幣38,888元，三房一套房單位入場價由約人民幣321萬元起，四房一套單位入場價由約人民幣515萬元起，所有單位配全屋裝修，港人買家收樓後即可拎包入住。