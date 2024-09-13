新地廣州南站ICC．峻鑾首個深圳城市展廳開放 一周接獲數百組客查詢｜大灣區置業

商業部分2026年起逐步開放

新地華南區銷售及營銷部副總經理朱頴怡表示，目前「峻鑾」工程進展順利，首批住宅將與明年首季交付。位於廣州南站東廣場的首期商業預計2026年起逐步開放，標誌著廣州南站板塊配套不斷完善，南站樞紐型國際商圈建設加速兌現。未來，廣州南站也將與廣州足球公園、長隆萬博商圈產生連動效應，以樞紐優勢及文體商旅成熟配套，持續廣納大灣區多方資源與多元配置，為南站 CBD 帶來發展活力。

中原地產(中國內地)華南區總裁兼深圳中原總經理鄭叔倫先生表示，隨著軌道交通網絡的完善，愈來愈多港澳人士願意選擇於以廣深城市群為核心的灣區城市消費生活。「峻鑾」在深圳的首個城市展廳設在福田區最繁華的地段，這裏聚集了不少北上消費的港人，更有不少早年在此區域置業的香港人，相信展廳會吸引大量港人到訪。