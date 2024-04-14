新地拆售帝景園 4日沽8伙 錄「一客兩食」涉資逾1億(有相睇)｜豪宅成交

新地旗下收租逾30年的中半山帝景園，第2座及第3座自去年起轉租為售。(網上圖片)

辣後樓市交投轉旺，發展商亦積極拆售收租物業。新鴻基地產(016)旗下收租逾30年的中半山帝景園，第2座及第3座自去年起轉租為售。市場消息指，項目於4日內沽出8伙，套現逾5億元。

消息指，項3座28樓A及B室，實用面積分別1,530及1,522方呎，同為三房間隔，獲同一組買家斥約1.17億元(連雙車位)購入，呎價約3.8萬元。另有一組買家斥逾1.12億元購入3座26樓A室及27樓A室，實用面積同約1,520方呎，成交價分別約5,580萬及5,630萬元，呎價約36,711元及37,039元。其他成交個案包括2座18樓A室，實用面積約2,141方呎，連1個車位以約1.13億元售出，呎價近5.3萬元。

新地副董事總經理雷霆向傳媒表示，集團一直持有帝景園第3座作長線收租，現時正全幢翻新，過去不斷有客戶表示有興趣購入自住；而撤辣之後收到更多查詢，集團因此決定將該座部分單位供買家選購。