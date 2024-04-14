新地拆售帝景園 4日沽8伙 錄「一客兩食」涉資逾1億(有相睇)｜豪宅成交

辣後樓市交投轉旺，發展商亦積極拆售收租物業。新鴻基地產(016)旗下收租逾30年的中半山帝景園，第2座及第3座自去年起轉租為售。市場消息指，項目於4日內沽出8伙，套現逾5億元。
消息指，項3座28樓A及B室，實用面積分別1,530及1,522方呎，同為三房間隔，獲同一組買家斥約1.17億元(連雙車位)購入，呎價約3.8萬元。另有一組買家斥逾1.12億元購入3座26樓A室及27樓A室，實用面積同約1,520方呎，成交價分別約5,580萬及5,630萬元，呎價約36,711元及37,039元。其他成交個案包括2座18樓A室，實用面積約2,141方呎，連1個車位以約1.13億元售出，呎價近5.3萬元。
新地副董事總經理雷霆向傳媒表示，集團一直持有帝景園第3座作長線收租，現時正全幢翻新，過去不斷有客戶表示有興趣購入自住；而撤辣之後收到更多查詢，集團因此決定將該座部分單位供買家選購。
⇊帝景園交樓標準圖片⇊
名人熱門選擇屋苑 劉鳴煒3年前沽貨勁賺4900萬
帝景園位處半山位置，最大賣點當然是地段與景觀，部分單位居高臨下，可享維港煙花海景，因此成為名人們的熱門選擇，包括東亞銀行(023)主席李國寶、華人置業(127)行政總裁兼執行董事陳凱韻(甘比)，藝人林峯亦傳曾進駐屋苑。澳門前特首何厚鏵女兒何美芝，2021年曾斥6,750萬元購入屋苑第4座高層B室三房單位，實用面積約1,513方呎，呎價44,613元。
另外，華置大股東「大劉」劉鑾雄兒子劉鳴煒，有指早於2021年以約7,300萬元賣出屋苑5座高層單位，持貨約17年，帳面大幅獲利逾4,900萬元。由於帝景園已收租多年，故發展商毋須跟隨「一手新例」進行銷售，包括不設售樓說明書及公布價單。
帝景園坐落於中半山舊山頂道23號，為新地第一代豪宅，屋苑於1991年入伙，共有5座，合共提供408伙，實用面積由1,513至5,549方呎。其中第2及3座合共160伙，一直由新地持有長線收租，當中以2座景觀最佳，堪稱屋苑「樓王」。