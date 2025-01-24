新地料V Walk及V city農曆新年人流及營業額增8%至10% 斥近300萬推旅客禮遇｜商場動態

孫雅茵表示，V Walk及V city銳意積極策動春節推廣，預計人流及營業額按年分別增長約8%至10%。

新鴻基地產(016)旗下位於南昌站V Walk及屯門站V city將承接聖誕零售熱潮，把握新春黃金商機，新地代理租務副總經理孫雅茵表示，兩個商場銳意積極策動春節推廣，預計人流及營業額按年分別增長約8%至10%。 孫雅茵指，V Walk及V city於農曆新年期間以三大策略刺激消費和人流，包括與人氣公仔PJai & Friends聯乘打造【新春開運祭】及【新春祈願亭】大型布置，並舉行一系列賀年及情人節活動，增添場內新春氣氛及提振消費。此外，推出連串獨家賀年消費禮遇和商戶優惠，刺激本港消費，包括保健品新春限時優惠低至近一折，催谷節日特色消費。另抓緊農曆新年長假期訪港旅客的黃金消費機遇，加碼送近300萬元旅客獎賞，刺激旅客前來消費大手辦年貨。

她續指，近年市民健康意識提升，愈來愈關注養生及健康相關的產品和資訊，故此賀年禮物的選項亦更見多樣化，偏好選購海味及健康食品作賀年禮品饋贈親友，節日需求加上隨V city「保健美食區」啟動，商場配合節日更乘勢推出新春快閃賞及派發賀歲福袋，進一步推廣及帶動「保健美食區」消費，預料有關商戶生意額比上月有高達20%升幅。另外，市民喜愛於新年期間買金器增添喜慶氛圍，及配合流年運程購買吉利如意的生肖飾品，加上金舖不時推出金飾手工費折扣，料珠寶首飾及金舖生意額比上季升20%。

積極優化商戶組合 出租率近 100% 展望2025年，V Walk及V city將進一步優化商場的商戶組合，孫雅茵表示，現時V Walk及V city出租率達100%，將致力提供優質服務和精彩活動，繼續帶來嶄新及豐富的購物體驗，打造成區內多元化玩樂新地標，吸引更多區內外顧客蒞臨。