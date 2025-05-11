新地旗下商場節日消費生意額及人流升雙位百分比 母親節慶祝食肆最旺場

為吸納母親節消費，新鴻基地產(016)在各區商場大送窩心母親節花束，同場更有主題市集、年青歌手表演、嬰兒爬行大賽等，為場內慶祝氣氛升溫。適逢全港戲院日在母親節周末舉行，各區商場又推快閃優惠，包括憑消費換價值逾1,300元美妝養生福袋、潮流家電最高消費賞、名牌消費回增15%等，令旗下商場在母親節周末更具吸客力，母親節周末人流及生意按年升逾10%。

新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，上周末有五一黃金周推動市面零售氣氛，緊接母親節節日消費，令市場動力得以延續。戲院優惠為商場帶來額外家庭客，一站式留場睇戲食飯慶祝。珠寶金器保值最受捧場，尤其不少珠寶品牌加送應節午餐券、永生花卉及酒店禮品卡等，迎合節日慶祝食飯、送花等鋼性需要，有租戶預期營業額有20%以上升幅。而入夏必備防曬品、養生禮盒及個人護理小家電都受惠母親節消費，按年升幅約15%至20%。