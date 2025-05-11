熱門搜尋:
母親節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA Victoria Blossom 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 凱和山 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-05-11 22:53:36

新地旗下商場節日消費生意額及人流升雙位百分比 母親節慶祝食肆最旺場

分享：
新地旗下商場節日消費生意額及人流升雙位百分比 母親節慶祝食肆最旺場

新地旗下商場在母親節周末人流及生意按年升逾10%。

為吸納母親節消費，新鴻基地產(016)在各區商場大送窩心母親節花束，同場更有主題市集、年青歌手表演、嬰兒爬行大賽等，為場內慶祝氣氛升溫。適逢全港戲院日在母親節周末舉行，各區商場又推快閃優惠，包括憑消費換價值逾1,300元美妝養生福袋、潮流家電最高消費賞、名牌消費回增15%等，令旗下商場在母親節周末更具吸客力，母親節周末人流及生意按年升逾10%

新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，上周末有五一黃金周推動市面零售氣氛，緊接母親節節日消費，令市場動力得以延續。戲院優惠為商場帶來額外家庭客，一站式留場睇戲食飯慶祝。珠寶金器保值最受捧場，尤其不少珠寶品牌加送應節午餐券、永生花卉及酒店禮品卡等，迎合節日慶祝食飯、送花等鋼性需要，有租戶預期營業額有20%以上升幅。而入夏必備防曬品、養生禮盒及個人護理小家電都受惠母親節消費，按年升幅約15%20%

adblk5

此外，多個重點民生區商場如觀塘apm、大埔超級城等特備特式市集，又免費派數千份母親節花束，亦為港人提供周末好去處，不少優惠提早換罄。港人經過近月外遊潮後，預料未來月份會選擇留港消閒渡假，早前五一黃金周已呈現這趨勢，民生區餐飲消費力有節日消費承托，如慶祝必備節日蛋糕，母親節當日多間蛋糕店出現購買或取貨人龍，節日氣氛濃厚，同時帶動零售銷售，料整體零售市場將逐步復常。

新地旗下商場節日消費生意額及人流升雙位百分比 母親節慶祝食肆最旺場 新地旗下商場節日消費生意額及人流升雙位百分比 母親節慶祝食肆最旺場 新地旗下商場節日消費生意額及人流升雙位百分比 母親節慶祝食肆最旺場 新地旗下商場節日消費生意額及人流升雙位百分比 母親節慶祝食肆最旺場 新地旗下商場節日消費生意額及人流升雙位百分比 母親節慶祝食肆最旺場 新地旗下商場節日消費生意額及人流升雙位百分比 母親節慶祝食肆最旺場 新地旗下商場節日消費生意額及人流升雙位百分比 母親節慶祝食肆最旺場 新地旗下商場節日消費生意額及人流升雙位百分比 母親節慶祝食肆最旺場 新地旗下商場節日消費生意額及人流升雙位百分比 母親節慶祝食肆最旺場 新地旗下商場節日消費生意額及人流升雙位百分比 母親節慶祝食肆最旺場 新地旗下商場節日消費生意額及人流升雙位百分比 母親節慶祝食肆最旺場 新地旗下商場節日消費生意額及人流升雙位百分比 母親節慶祝食肆最旺場 新地旗下商場節日消費生意額及人流升雙位百分比 母親節慶祝食肆最旺場 新地旗下商場節日消費生意額及人流升雙位百分比 母親節慶祝食肆最旺場 新地旗下商場節日消費生意額及人流升雙位百分比 母親節慶祝食肆最旺場 新地旗下商場節日消費生意額及人流升雙位百分比 母親節慶祝食肆最旺場 新地旗下商場節日消費生意額及人流升雙位百分比 母親節慶祝食肆最旺場 新地旗下商場節日消費生意額及人流升雙位百分比 母親節慶祝食肆最旺場

【立即參加】送Rollink全球最輕薄可摺疊手提行李箱🧳！

ad