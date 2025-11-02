熱門搜尋:
萬聖節2025 安全帶 全運會 新店關注組 粵車南下 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
地產
2025-11-02

新地旗下新盤標售5伙 單日套現逾6000萬｜一手成交

新地旗下新盤標售5伙，單日套現逾6000萬元。

新鴻基地產(016)旗下「Silicon Hill」及「瓏珀山」，最新以招標形式分別售出3伙及2伙單位，合共套現逾6,000萬元。

Silicon Hill」標售單位分別為翠景閣第110B1單位，三房一套連儲物房間隔，實用面積770方呎，成交金額1,391.3萬元，呎價18,069；翠景閣第31B3單位，兩房間隔，實用面積411方呎，成交金額689.1萬元，呎價16,766；翠景閣第111B5單位，兩房間隔，實用面積403方呎，成交金額651.72萬元，呎價16,172

﻿﻿University Hill」涉及1,295伙，連同相連的「Silicon Hill」，合共提供1,871伙。整個項目以低密度設計，共有15座，住宅樓高10層至14層，戶型涵蓋開放式至三房，當中兩房佔整體分層單位逾60%

瓏珀山招標形式售出Queen Tower 2, 7樓D單位，成交金額1,580萬元。

另外，「瓏珀山」亦以招標形式售出Queen Tower 2, 7D單位，三房一套連工作間間隔，實用面積967方呎，成交金額1,580萬元，呎價16,339；以及King Tower 2, 22D單位，三房一套連工作間間隔，實用面積990方呎，成交金額1,733.5萬元，呎價17,510

瓏珀山位於小瀝源多石街33號，分為兩期共有5座，提供335個單位，實用面積介乎9202,504方呎。

