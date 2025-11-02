新地旗下新盤標售5伙 單日套現逾6000萬｜一手成交

新鴻基地產(016)旗下「Silicon Hill」及「瓏珀山」，最新以招標形式分別售出3伙及2伙單位，合共套現逾6,000萬元。

「Silicon Hill」標售單位分別為翠景閣第1座10樓B1單位，三房一套連儲物房間隔，實用面積770方呎，成交金額1,391.3萬元，呎價18,069元；翠景閣第3座1樓B3單位，兩房間隔，實用面積411方呎，成交金額689.1萬元，呎價16,766元；翠景閣第1座11樓B5單位，兩房間隔，實用面積403方呎，成交金額651.72萬元，呎價16,172元。

「﻿﻿University Hill」涉及1,295伙，連同相連的「Silicon Hill」，合共提供1,871伙。整個項目以低密度設計，共有15座，住宅樓高10層至14層，戶型涵蓋開放式至三房，當中兩房佔整體分層單位逾60%。