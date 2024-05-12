新地旗下15商場設主題活動賀母親節 料人流及生意按年微升

母親節為零售市道注入動力，新鴻基地產(016)旗下15大商場在各區預備不同特色節目如樂隊表演、嬰兒爬行大賽、新手媽媽育兒講座等，另又安排窩心母親節禮物換領，如觀塘apm憑慈善捐款送甜蜜綿花糖、銅鑼灣wwwtc mall憑任何消費獲玫瑰仿生花等，加上多個消費獎賞優惠，如最高消費賞、感謝祭活動等增值顧客消費力，令旗下商場在母親節周末更具吸客力，料期間人流及生意按年微升。

新地代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，母親節向來受港人重視，去年同期周末本身人流基數已按年回升，而今年母親節正日有局部驟雨，令客人轉至室內度過周末，更令商場商戶受惠。為爭取母親節消費，各區商場均增設不同主題活動，如大埔超級城於母親節周末安排嬰兒爬行大賽、新手龍B爸媽講座等；觀塘apm則加推以慈善捐款換領甜蜜綿花糖，令客人既可打卡影靚相，又可把愛心傳遞，令節日慶祝別具意義。今年母親節餐飲訂座情況理想，尤其是中端定位以上的餐飲在上星期中段已告滿座，人均消費有望按年增10%至20%；而整體餐飲則有望逾5%按年增長。