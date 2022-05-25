新地會｜會員睇Silicon Hill示位有獎抽！打卡分享意見可獲電子Coupon

新地會會員人數現今累計至逾47萬，新地會董事總經理謝文娟表示，為回饋會員，新地會再度推出連串會員專屬參觀新地示範單位活動及禮遇，舉行連續28日每周送出1部醫療級抗病毒空氣淨化機的大抽獎，更設全新自助打卡賞數碼裝置，參加即獲新地會珍藏版九巴口罩，實時分享意見亦可獲贈大埔超級城電子優惠券，以答謝會員的一直支持。

新地會會員凡於即日(25日)起至今年6月21日期間，到訪參觀新地大埔白石角Silicon Hill第一期設於香港九龍環球貿易廣場(ICC)20樓內的示範單位，即日可於會場之「參觀示範單位大抽獎電子登記站」進行網上登記「參觀示位大抽獎」，有機會贏取醫療級抗病毒空氣淨化機1部，價值4,980元，並可通過登記之電郵地址獲得電子優惠券1套，包括SmarTone Home 5G寬頻指定服務月費優惠、HomeSquare商戶優惠及額外免費泊車優惠。新地會將於推廣期內連續4星期每周抽出1名得獎者，共4個抽獎日，首個抽獎日為2022年6月1日。

至於新地會亦於環球貿易廣場內新地指定樓盤示範單位之展銷廳内設置「新地會實時意見分享有賞」，會員只須於互動數碼裝置完成線上問卷和登記，即可憑禮品換領短訊於現場「新地會禮品換領處」登記，並在大埔超級城換領價值100元的電子購物優惠券。優惠券數量有限，先到先得，換完即止。

尚未成為新地會會員的人士，可於「參觀示範單位大抽獎電子登記站」及「新地會實時意見分享有賞」數碼裝置即時免費申請成為新地會會員，並同時登記參加相關活動。