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地產
2023-11-14 18:45:00

新地樓 周邊配套齊 眀徳山精緻溫暖套兩房 可租可買｜有樓睇

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單位在日光映照下，予人溫暖安穩的氛圍。

單位在日光映照下，予人溫暖安穩的氛圍。

新鴻基旗下西營盤單幢物業眀徳山，全盤提供166伙單位，實用面積介乎314889方呎，戶型涵蓋一房至三房。物業於2017年入伙，樓齡尚新，周邊環境清靜，同時距離港鐵西營盤站只需約5分鐘步程，可謂集寧靜與方便於一身。

客廳外接小露台，方便用來種植或晾曬。 廚房採開放式設計，配套新淨實用。 全屋裝修新淨雅緻，新買家/新租客可即時入住。 單位景觀以周邊樓景及部分山景為主，視野算開揚。 單位陽光充裕，每天早上醒來都可被溫柔的日光喚醒。 單位附有部分傢具，新淨實用。 單位為兩房連套房設計，睡房窗戶大，採光度極高。 浴室裝修猶如酒店格局，保養新淨。 西營盤單幢物業眀徳山，距離港鐵站只需約數分鐘步程。

現時眀徳山高層C室既放盤又放租，單位實用面積410方呎，屬兩房連套房間隔，廚房為開放式設計，大廳附有露台，全屋裝修亦雅緻新淨。單位目前叫價1,060萬元，平均每呎叫價25,853元；租金叫價則為30,000元，呎租73元。物業屬新鴻基出品，質素具一定保證，加上交通便利，鄰近亦有不少民生配套設施，日常出入和採買都相當便利。

由於單位位處高層，四周視野沒有被鄰近住宅大廈過份遮擋，故室內光線頗為充裕，加上裝修以柔和的米色為主調，配以不同深淺度的啡色傢具和擺設，予人溫暖安穩的感覺，無論是買或租，都可即時入住。

放盤單位資料

物業名稱：眀徳山
地址：西營西邊街38
發展商：新鴻基
樓齡：6
放盤單位：高層C (LJA861)
叫價：1,060萬元
實用面積：410方呎 / @25,853
叫租：3萬元 / 73
間隔：兩房 (1套房)
VR睇樓：https://bit.ly/3uc8fkq
查詢電話：9028 9112 (中原地產 黃小姐)

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