新地樓 周邊配套齊 眀徳山精緻溫暖套兩房 可租可買｜有樓睇

新鴻基旗下西營盤單幢物業眀徳山，全盤提供166伙單位，實用面積介乎314至889方呎，戶型涵蓋一房至三房。物業於2017年入伙，樓齡尚新，周邊環境清靜，同時距離港鐵西營盤站只需約5分鐘步程，可謂集寧靜與方便於一身。

現時眀徳山高層C室既放盤又放租，單位實用面積410方呎，屬兩房連套房間隔，廚房為開放式設計，大廳附有露台，全屋裝修亦雅緻新淨。單位目前叫價1,060萬元，平均每呎叫價25,853元；租金叫價則為30,000元，呎租73元。物業屬新鴻基出品，質素具一定保證，加上交通便利，鄰近亦有不少民生配套設施，日常出入和採買都相當便利。

由於單位位處高層，四周視野沒有被鄰近住宅大廈過份遮擋，故室內光線頗為充裕，加上裝修以柔和的米色為主調，配以不同深淺度的啡色傢具和擺設，予人溫暖安穩的感覺，無論是買或租，都可即時入住。