新地歡迎洗衣街商業項目規劃申請獲批 將打造為旺角Green Heart

新鴻基地產(016)旺角洗衣街綜合商業項目，近月向城市規劃委員會提交優化規劃申請，規劃署早前表示不反對相關建議，該方案今日 (19日)由城規會審議，獲附帶條件下批准發展。 新地表示，歡迎城市規劃委員會批准旺角全新大型綜合商業項目的規劃申請，將打造該項目成為旺角的「Green Heart」，具備綠化、可持續發展元素的大型綜合新商業地標。 新項目建成料發揮協同作用 新地執行董事陳康祺表示，項目作為旺角區近年首個大型地標式商業項目，新地將採用擅長的公共交通導向模式(TOD)發展，提供優質的商業空間，並透過社區共融、綠化環境及更佳的連接性和可達性，為社區和居民帶來新的亮點。

他續指，新地在旺角區發展多年，MOKO、新世紀廣場和帝京酒店一直是區內的商業及消費熱點，新項目將與它們產生協同作用，發揮旺角傳統文化與潮流熱點兼備的特色，成為中九龍的商業、零售購物和旅遊消費核心。

主樓冀成九龍第二高地標 項目正進行前期工程，主大樓高度達主水平基準以上320米，有53層連3層平台，是全九龍區繼環球貿易廣場(ICC)後第二高的地標式商業大廈，頂層更設有區內唯一的公眾觀景台。項目總樓面面積達152萬方呎，包含20萬方呎商場及120萬呎商業樓面；另設有佔5萬方呎的五項社區設施，以及超過10萬平方呎的優質公眾休憩用地。

打造3.4萬呎榕樹廣場 新地指，項目其中一個特色是有三棵最少60年歷史的榕樹，新地委託本地及海外園林和樹木專家協助制訂保育計劃，包括更改原先的地庫設計，避免在榕樹下方挖掘地庫。 並且，將在項目地面入口設立超過34,000呎的「榕樹廣場」，除了讓公眾近距離欣賞這三棵古樹，亦為旺角提供區內少有的公共空間、大眾的聚腳點。另外，新地將為項目額外種植超過50棵樹，目標綠化覆蓋率達30%，每年吸收二氧化碳1,250公斤，相信各項綠化措施可以產生涼島效應(Cool Island Effect)，降低該處溫度。