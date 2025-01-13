新地沙田新城市廣場斥800萬推廣 料新春黃金檔期人流消費額達雙位數升幅｜商場動態

曆新年將至，辦年貨、置新衫、團年及開年聚餐等傳統習俗均會提升香港市民消費意欲。新鴻基地產(016)代理租務部副總經理許嘉雯表示，農曆新年是傳統的消費旺季，加上深圳已恢復「一簽多行」政策，集團旗下沙田新城市廣場於新春黃金消費檔期斥資800萬元推出「桃花開運庭園」主題活動，打造四大開運打卡區域及互動體驗，更有「開運福貼利是封」及「如意『桔』祥利是袋」等換領活動，以刺激人流及帶動消費。
許嘉雯稱，在浪接浪的新春禮遇及互動打卡裝置下將進一步推動本地市民及旅客消費，有效提振商戶的生意額，預料農曆新年長假整體人流及消費額較去年同期將錄得雙位數字升幅，當中以餐飲、百貨、時裝及美妝最為受惠。此外，商場1期3樓中庭於即日起至2月16日期間搖身一變成「桃花開運庭園」，設有四大開運打卡區域，包括4米高的祈願桃花樹、「桃花祈願亭」及「DIY賀卡祝願站」。
為進一步鼓勵市民留港消費，新城市廣場由即日起至1月31日期間推出「購物消費賞」，於場內以電子貨幣消費滿不同指定金額，即可換領商場電子禮券；另由1月18至2月7日期間更會推出「新春限定消費獎賞」，只要以電子貨幣消費滿1,500元，即可換領100元指定餐飲現金券，另出示Movie Town電影門票更可額外獲贈20元一田現金禮券。於推廣期內的星期一至五，亦會推出額外兩小時免費泊車優惠。
另外，商場更特意準備一套四款糅合傳統福物及揮春藝術的「開運福貼利是封」、「如意『桔』祥利是袋」及新春開運套裝讓公眾換領。「開運福貼利是封」包括：如意「竹」福利是封、桃花嫣然利是封、開運大「桔」利是封及鯉躍龍門利是封，利是封以別緻的賀禮禮盒作為設計概念，四款閃亮珍珠色系的新春禮盒盛載著富貴、人緣、財運及幸福，配以燙金華麗的蝴蝶結更顯大方得體及時尚感。
至於商舖方面，商場三期一樓的全面優化升級工程早前已竣工並分階段試業，達10萬方呎樓面空間引入多間備受年輕及家庭客群熱愛的生活及餐飲環球品牌。