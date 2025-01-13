新地沙田新城市廣場斥800萬推廣 料新春黃金檔期人流消費額達雙位數升幅｜商場動態

曆新年將至，辦年貨、置新衫、團年及開年聚餐等傳統習俗均會提升香港市民消費意欲。新鴻基地產(016)代理租務部副總經理許嘉雯表示，農曆新年是傳統的消費旺季，加上深圳已恢復「一簽多行」政策，集團旗下沙田新城市廣場於新春黃金消費檔期斥資800萬元推出「桃花開運庭園」主題活動，打造四大開運打卡區域及互動體驗，更有「開運福貼利是封」及「如意『桔』祥利是袋」等換領活動，以刺激人流及帶動消費。

許嘉雯稱，在浪接浪的新春禮遇及互動打卡裝置下將進一步推動本地市民及旅客消費，有效提振商戶的生意額，預料農曆新年長假整體人流及消費額較去年同期將錄得雙位數字升幅，當中以餐飲、百貨、時裝及美妝最為受惠。此外，商場1期3樓中庭於即日起至2月16日期間搖身一變成「桃花開運庭園」，設有四大開運打卡區域，包括4米高的祈願桃花樹、「桃花祈願亭」及「DIY賀卡祝願站」。