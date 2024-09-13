新地連環搶攻 天璽．天 上載樓書236呎起 YOHO Hub II首批不少於94伙

新鴻基地產(016)上月已表示今明兩月會「三盤齊發」，其中啟德「天璽．天」第1期昨正式公布售樓說明書，提供906伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積236至3,936方呎。另元朗「The YOHO Hub II」第6座部署下周開價，首批不少於94伙，並隨即對外開放現樓示範單位。

「天璽．天」第1期由3座分別38層及33層高住宅大樓組成，包括第3座、5座和6座；以空中花園為分界設Elite Zone、Peak Tower、Pinnacle Tower及Apex Tower共4大區域。

樓盤第3座5樓至28樓，以及第5座和第6座5樓至30樓空中花園對落的低層區域為Elite Zone，涉718伙，戶型由開放式至三房，實用面積236至887方呎。至於空中花園對上3個高層區域涉188伙，戶型涵蓋兩房至四房，當中第3座32樓至50樓為Peak Tower、第5座及第6座32樓至42樓為Pinnacle Tower及Apex Tower。