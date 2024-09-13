新地連環搶攻 天璽．天 上載樓書236呎起 YOHO Hub II首批不少於94伙

新鴻基地產(016)上月已表示今明兩月會「三盤齊發」，其中啟德「天璽．天」第1期昨正式公布售樓說明書，提供906伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積236至3,936方呎。另元朗「The YOHO Hub II」第6座部署下周開價，首批不少於94伙，並隨即對外開放現樓示範單位。
「天璽．天」第1期由3座分別38層及33層高住宅大樓組成，包括第3座、5座和6座；以空中花園為分界設Elite Zone、Peak Tower、Pinnacle Tower及Apex Tower共4大區域。
樓盤第3座5樓至28樓，以及第5座和第6座5樓至30樓空中花園對落的低層區域為Elite Zone，涉718伙，戶型由開放式至三房，實用面積236至887方呎。至於空中花園對上3個高層區域涉188伙，戶型涵蓋兩房至四房，當中第3座32樓至50樓為Peak Tower、第5座及第6座32樓至42樓為Pinnacle Tower及Apex Tower。
提供334個車位 比例3比1
該盤面積最細單位為第5座Elite Zone 6樓B6室，實用面積236方呎，開放式間隔；面積最大為第3座Peak Tower的49樓及50樓Presidential Sky House B，實用面積3,936方呎，連1,280方呎平台及610方呎天台，天台設私人泳池。項目提供334個住宅停車位，車位比例3比1，即平均3戶爭1個車位；預計入伙日期為明年6月30日，樓花期長約9個月。
The YOHO Hub II設5個現樓示位
另一應市新盤「The YOHO Hub II」，新地代理執行董事陳漢麟指，部署下周公布第6座首張價單，料不少於94伙，付款辦法將與早前推出的第8座相若。項目昨開放5個現樓示範單位予傳媒參觀，實用面積462至905方呎，涵蓋兩房及三房，示範單位計劃於開價後隨即開放予公眾參觀。
海璇II四日標售5伙 吸金逾2.5億
至於正在招標發售的北角現樓新盤「海璇II」，據成交紀錄冊顯示，於本周一至周四期間成功招標售出5伙，套現逾2.5億元。該批單位成交價由4,389萬至5,636.4萬元，呎價由35,054至39,290元。該盤自8月底開售以來，合共售出14伙，套現逾6.4億元。