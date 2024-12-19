新地邀共創明「Teen」師友歡聚西沙GO PARK 試玩多項新興運動

新鴻基地產(016)在上周六(14日)邀請共創明「Teen」師友們到即將開幕的西沙GO PARK，體驗試玩多項新興運動。

新鴻基地產(016)在上周六(14日)邀請共創明「Teen」師友們到即將開幕的西沙GO PARK，體驗試玩多項新興運動，藉著接觸平時難有機會嘗試的新興運動，擴闊學員眼界，發掘個人興趣與潛能，一行人更在西沙GO PARK優美的環境中歡聚午餐，在聖誕及新年節慶來臨前渡過一個難忘的周末。

當日早上，約70名共創明「Teen」師友齊聚港鐵大學站，乘坐巴士約10分鐘車程便到達西沙GO PARK，當中不少師友均為第一次到訪西沙，十分欣賞西沙GO PARK有山有水的怡人景色。

西沙GO PARK安排師友試玩板網球（Padel）、匹克球（Pickleball）以及戶外攀石牆。西沙GO PARK設有5個板網球場和2個全港獨家專為匹克球而設的戶外球場，在專業導師指導下學員相當投入，有學員表示雖然是首次試玩板網球，但該運動比想像中更容易學懂，期望日後可多些機會參與這項運動。其後一眾師友在西沙GO PARK的SPORTS bistro享受午餐。在活動期間師友們不停拍照打卡，為這次GO PARK體驗留下美好回憶。