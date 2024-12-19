新地邀共創明「Teen」師友歡聚西沙GO PARK 試玩多項新興運動

新鴻基地產(016)在上周六(14日)邀請共創明「Teen」師友們到即將開幕的西沙GO PARK，體驗試玩多項新興運動，藉著接觸平時難有機會嘗試的新興運動，擴闊學員眼界，發掘個人興趣與潛能，一行人更在西沙GO PARK優美的環境中歡聚午餐，在聖誕及新年節慶來臨前渡過一個難忘的周末。
當日早上，約70名共創明「Teen」師友齊聚港鐵大學站，乘坐巴士約10分鐘車程便到達西沙GO PARK，當中不少師友均為第一次到訪西沙，十分欣賞西沙GO PARK有山有水的怡人景色。
西沙GO PARK安排師友試玩板網球（Padel）、匹克球（Pickleball）以及戶外攀石牆。西沙GO PARK設有5個板網球場和2個全港獨家專為匹克球而設的戶外球場，在專業導師指導下學員相當投入，有學員表示雖然是首次試玩板網球，但該運動比想像中更容易學懂，期望日後可多些機會參與這項運動。其後一眾師友在西沙GO PARK的SPORTS bistro享受午餐。在活動期間師友們不停拍照打卡，為這次GO PARK體驗留下美好回憶。
新地作為共創明「Teen」計劃的策略夥伴之一，已連續兩屆支持及參與共創明「Teen」計劃，兩年均有逾200名新地員工擔任友師；新地亦會參與2025年的新一期計劃，已有逾220名員工報名擔任友師。除了擔任友師外，新地亦有繼續捐款及建議舉辦多項不同類型的活動，期望可協助學員拓闊眼界，建立正向人生觀，尋找到自己的發展道路。
西沙GO PARK佔地約130萬方呎，是一個糅合大自然，將運動、娛樂、餐飲及生活休閒體驗集於一身的嶄新地標，當中包含100萬呎的多元化戶外運動公園，提供多項熱門及新興運動，另外亦有30萬呎的「公園式運動商業綜合體」，多項親子及寵物共融設施，為不同年齡層的大眾提供舒適的多元化室內外體驗。