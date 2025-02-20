新地部署雙盤出擊 SIERRA SEA期望月內獲批預售｜西沙新盤

新地代理執行董事陳漢麟稱，期望「SIERRA SEA」可於月內獲批預售，項目由4座住宅大樓組成，提供781伙，預計入伙日期為今年12月1日，樓花期僅約10個月。他指，項目緊扣港鐵大學站及烏溪沙站，今日(20日)更首度播放實地測試影片，實證由項目對出的海映路迴旋處出發，驅車前往烏溪沙站及大學站，車程分別僅需約4分58秒及約8分41秒。

陳漢麟表示，配合西沙區域發展及「西沙GO PARK」的落成，運輸署已批准多條全新巴士路線，其中3條由西沙總站出發之全新巴士線早於去年4月28日啟行，配合既有之807K小巴來往烏溪沙站及大學站及807S特快小巴路線直達大學站，方便快捷。此外，運輸署亦已批准另外4條巴士路線分別前往沙田、荃灣、尖沙咀及九龍灣，將於入伙時通車，並正在積極推動增設巴士路線由項目前往港島及機場，進一步完善西沙交通網絡，結合「雙站x雙線」優勢，預計項目入伙時共有11條交通路線連通全港。