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地產
2025-02-20 19:03:07

新地部署雙盤出擊 SIERRA SEA期望月內獲批預售｜西沙新盤

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新地部署雙盤出擊 SIERRA SEA期望月內獲批預售｜西沙新盤

雷霆(左)稱，「YOHO WEST PARKSIDE」部署下周開價，而「SIERRA SEA」將會緊隨其後推出；右為陳漢麟。

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新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」已申請預售樓花同意書，新地副董事總經理雷霆表示，預期集團另一新盤天水圍「YOHO WEST PARKSIDE」快將獲批預售，部署下周開價，而「SIERRA SEA」將會緊隨其後推出。

擁「雙站x雙綫」交通網絡優勢

新地代理執行董事陳漢麟稱，期望「SIERRA SEA」可於月內獲批預售，項目由4座住宅大樓組成，提供781伙，預計入伙日期為今年121日，樓花期僅約10個月。他指，項目緊扣港鐵大學站及烏溪沙站，今日(20)更首度播放實地測試影片，實證由項目對出的海映路迴旋處出發，驅車前往烏溪沙站及大學站，車程分別僅需約458秒及約841秒。

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陳漢麟表示，配合西沙區域發展及「西沙GO PARK」的落成，運輸署已批准多條全新巴士路線，其中3條由西沙總站出發之全新巴士線早於去年428日啟行，配合既有之807K小巴來往烏溪沙站及大學站及807S特快小巴路線直達大學站，方便快捷。此外，運輸署亦已批准另外4條巴士路線分別前往沙田、荃灣、尖沙咀及九龍灣，將於入伙時通車，並正在積極推動增設巴士路線由項目前往港島及機場，進一步完善西沙交通網絡，結合「雙站x雙線」優勢，預計項目入伙時共有11條交通路線連通全港。

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