新地銅鑼灣wwwtc mall推「初冬禮遇」最高30%回贈 賺高達1萬元電子優惠券

又到充滿節日喜慶的年末，新鴻基地產(016)旗下商場銅鑼灣wwwtc mall於11月推出極震撼、高達30%回贈優惠活動，購物滿指定金額可賺高達1萬元電子優惠券。

為迎接初冬，wwwtc mall即日起至本月30日，加碼推出星級優惠及額外獎賞。免費登記成為The Point 會員，在優惠期內於商場GF至L13商戶，以即日電子貨幣消費滿300元可換50元天仁茗茶現金券、800元可換100元電子餐飲優惠券、1,200元可換wwwtc mall 200元電子優惠劵、滿4,000元換600元電子優惠劵、滿6,000元換1,000元電子優惠劵、滿1萬元換2,000元電子優惠劵、滿2萬元換6,000元電子優惠劵，兼可賺取積分。

此外， 即日起至本月30日，The Point會員於wwwtc mall即日以電子貨幣單一消費滿1萬元或以上，除可換領上述電子優惠券外，可兼享12倍積分！