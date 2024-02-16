新地龍年頭炮 天璽．海1期下周上樓書

新春假期過後，發展商立即推進銷售部署。新鴻基地產(016)龍年頭炮大盤、啟德跑道區豪宅「天璽．海」第1期，副董事總經理雷霆表示，項目將於下周上載售樓說明書，有機會月內開放示範單位，最快3月招標發售。
雷霆指，市場近期錄得多宗豪宅大額成交，認為上半年樓市將以豪宅主導；而港人存款額仍然持續增長，本港億萬富豪數目位居世界前列，若利率快將見頂回落，料有更多資金流入豪宅市場，同時買家由租轉買的誘因亦更大。他建議政府可順應市況「撤辣」，有望啟動樓市全面復甦。
會所「Club Harbour」總面積8萬方呎
新地代理總經理陳漢麟稱，項目臨海住客會所「Club Harbour」室內面積約2.5萬方呎，連同約5.4萬方呎室外空間，總面積約8萬方呎，提供多元化設施，包括約35米戶外泳池、宴會廳、24小時健身室等。
「天璽．海」發展項目分兩期發展，合共提供439伙，約90%單位坐擁維港海景，實用面積約1,100至2,200方呎的四房標準戶型，佔整體單位逾70%，另設23伙特色戶，當中8伙配備私人泳池，最大實用面積單位逾4,600方呎。項目第1期提供256伙，已取得預售樓花同意書，預計入伙日期2025年11月底，樓花期長約22個月。