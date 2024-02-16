新地龍年頭炮 天璽．海1期下周上樓書

新春假期過後，發展商立即推進銷售部署。新鴻基地產(016)龍年頭炮大盤、啟德跑道區豪宅「天璽．海」第1期，副董事總經理雷霆表示，項目將於下周上載售樓說明書，有機會月內開放示範單位，最快3月招標發售。

雷霆指，市場近期錄得多宗豪宅大額成交，認為上半年樓市將以豪宅主導；而港人存款額仍然持續增長，本港億萬富豪數目位居世界前列，若利率快將見頂回落，料有更多資金流入豪宅市場，同時買家由租轉買的誘因亦更大。他建議政府可順應市況「撤辣」，有望啟動樓市全面復甦。