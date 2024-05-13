新地「西沙SPORTS PARK」6月底試運 逾100萬呎提供多項運動場地

新鴻基地產發展有限公司(新地)旗下的西沙大型綜合發展項目於2024年開幕！項目除仍在興建的住宅部份，及早前已公布面積約30萬呎的運動商業綜合部份「西沙GO PARK」外，佔地超過100萬呎的多元化戶外運動公園現正式命名為「西沙SPORTS PARK」，提供糅合室內與室外，集運動、娛樂、餐飲及休閒體驗於一身的嶄新地標。

西沙SPORTS PARK」位處西貢及烏溪沙之間，設施能夠容納的運動項目眾多，包括高爾夫球、網球、足球、五人棒球、三人籃球、軟式曲棍球、陸上兩項鐵人、平衡車、單車、公路單車等；其中公眾高爾夫球練習場為全港唯一於每一條球道均具備Trackman雷達科技的高爾夫球場。另宥長25米的室內恆溫泳池、室外攀石場、24小時健身中心等設施和餐廳，由專業營養師推薦「健康飲食餐單」，配合專業運動員的營養需要。