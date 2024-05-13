新地「西沙SPORTS PARK」6月底試運 逾100萬呎提供多項運動場地

新鴻基地產發展有限公司(新地)旗下的西沙大型綜合發展項目於2024年開幕！項目除仍在興建的住宅部份，及早前已公布面積約30萬呎的運動商業綜合部份「西沙GO PARK」外，佔地超過100萬呎的多元化戶外運動公園現正式命名為「西沙SPORTS PARK」，提供糅合室內與室外，集運動、娛樂、餐飲及休閒體驗於一身的嶄新地標。
西沙SPORTS PARK」位處西貢及烏溪沙之間，設施能夠容納的運動項目眾多，包括高爾夫球、網球、足球、五人棒球、三人籃球、軟式曲棍球、陸上兩項鐵人、平衡車、單車、公路單車等；其中公眾高爾夫球練習場為全港唯一於每一條球道均具備Trackman雷達科技的高爾夫球場。另宥長25米的室內恆溫泳池、室外攀石場、24小時健身中心等設施和餐廳，由專業營養師推薦「健康飲食餐單」，配合專業運動員的營養需要。
西沙SPORTS PARK總監朱國庭表示，「西沙SPORTS PARK」以體育學院的發展概念出發，新地將會夥拍十多個專業並具高質素師資的體育總會及知名體育機構，舉辦課程及提供培訓；與學校、社區組織、非牟利團體、地區體育會和私人機構等合作。他又指，西沙SPORTS PARK預計將於6月底開始試運，並於第三季全面開放及啟用，詳情將稍後再作公布。
多條全新巴士及小巴線投入服務
新地表示，為配合西沙大型綜合發展項目的落成，除現有巴士及小巴路線如連接大學站及西沙的小巴807K外，最近更有三條新增巴士線投入服務，包括九巴287連接大學站（東鐵線）及西沙、城巴581接駁西沙、烏溪沙站（屯馬線）及馬鞍山市中心，以及城巴582連接西沙、大學站、科學園及白石角。同時，毗鄰的西沙 GO PARK及公眾停車場亦將設合共超過300 個車位，方便車主自駕往來。